„Sorry, not sorry“: Danni Büchner stellt im Bikini selbstbewusst ihre Kehrseite zur Schau

Von: Sarah Wolzen

Danni Büchner zeigt sich selbstbewusst im Bikini und hat eine klare Botschaft an ihre Hater © Instagram: dannibuechner

Danni Büchner lässt sich von ihren Hatern nichts gefallen. Selbstbewusst präsentiert sie sich im Bikini. Mit an einer extra Botschaft an ihre Kritiker.

Mallorca - Danni Büchner (44) gehört ohne Zweifel zu den Promis, die in Deutschland am meisten polarisieren. Sie wird geliebt und gehasst, doch so richtig kalt scheint die Witwe (Die Büchners: Alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) von „Goodbye Deutschland“-Kultauswanderer Jens Büchner (†49) niemanden zu lassen.

Danni Büchner sieht sich immer wieder Hass im Netz ausgesetzt

Danni Büchner ist Shitstorms gewöhnt. Besonders wenn es um ihre Figur geht, wird die fünffache Mutter immer wieder angefeindet. Um dem zu entgehen, hat die Influencerin unter ihrem neuesten Instagrampost gleich mal die Kommentarfunktion deaktiviert.

Am Strand ihrer Wahlheimat Mallorca zeigt sich Danni, wie sie im schwarzen Bikini mit dem Rücken zur Kamera im Meer steht. Durch das hoch ausgeschnittene Bikinihöschen liegt der Fokus deutlich auf dem Hintern des Realitystars.

Danni Büchner macht ihren Hatern eine klare Ansage

„Wollte mir ja eigentlich einen Skianzug anziehen, aber bei fast 40 Grad zu warm“, kommentiert sie lachend ihren Post. Und fügt selbstbewusst mit einem Pfirsichemoji hinzu: „Sorry, not sorry!“ Danni Büchner will sich von ihren Hatern einfach nichts mehr gefallen lassen.

Nachdem sie zuletzt einiges an Gewicht verloren hatte, zeigt sie sich nun so selbstbewusst wie nie. Sport sei für sie beim Abnehmen aber nicht in Frage gekommen, erklärt Danni Büchner ihre Abnehmmethode. Verwendete Quellen: instagram.com/dannibuechner