Kaum wiederzuerkennen: „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner teilt Vorher-Nachher-Fotos

Teilen

Danni Buechner sah zu ihrer „Sommerhaus“-Zeit noch ganz anders aus. © IMAGO/VISTAPRESS und IMAGO/Future Image/F.Kern

Danni Büchner hat in den letzten Jahren eine Menge durchgemacht. Ihre Erfahrungen haben sie äußerlich und innerlich verändert.

Mallorca – Danni Büchner (44) ist eine echte Powerfrau. Die ehemalige „Goodbye Deutschland“-Darstellerin hat in den letzten Jahren so einiges durchmachen müssen: Erst die Auswanderung, dann der Tod ihres geliebten Ehemannes Jens Büchner (†49), die harsche Kritik, die sie sich immer wieder in den sozialen Netzwerken gefallen lassen muss — kein Wunder, dass sich Danni durch diese Extremerfahrungen krass verändert hat. Auf Instagram teilte sie jetzt einen Vorher-Nachher-Schnappschuss, der ihre Follower zum Staunen brachte.

Ihre Follower sind begeistert von Danni Büchners Look-Veränderung

Die zwei nebeneinander gestellten Bilder zeigen Danni Büchner vor vier Jahren und heute. Während sie auf dem linken Foto eine weite gemusterte Bluse trägt und etwas schüchtern in die Kamera lächelt, posiert sie auf der rechten Aufnahme selbstsicher in einem hautengen grünen Kleid. Auch die Frisur der Wahl-Mallorquinerin hat sich im Laufe der Zeit verändert: Ihre wasserstoffblonden Haare gehören längst der Vergangenheit an, denn heute setzt Danni auf eine längere brünette Mähne.

„Zwischen diesen Bildern liegen 4 JAHRE (!!)“, schreibt Danni Büchner unter den Vorher-Nachher-Vergleich. Und weiter: „Ich komme nicht drauf klar.“ In ihrem Posting schreibt die TV-Berühmtheit außerdem, dass sie sich nicht nur äußerlich stark verändert habe. Auch ihre Lebenseinstellung sei heute eine andere, weshalb sich die Dinge für sie langsam, aber sicher, zum Guten gewendet hätten. Danni schreibt weiter: „Es ist so, so viel passiert in den letzten Jahren, doch dieses Jahr hat mich noch mal komplett verändert, nicht nur äußerlich.“

„Goodbye Deutschland“-Mutti Danni Büchner Millionärin? Sie protzt mit Louis-Vuitton-Sammlung Fotostrecke ansehen

„Selten war ich so zufrieden“: Danni Büchner zieht Bilanz

Das Resümee der Influencerin lautet: „Selten war ich so zufrieden und glücklich in meinem Leben.“ Ihre Fans freuen sich mit der 44-Jährigen, wie ein kurzer Blick in die Kommentarspalte zeigt. „Es ist wirklich sehr schön, dich nach all den schweren Jahren so glücklich zu sehen“, zitiert „RTL.de“ beispielsweise einen User. Ein anderer findet: „Wahnsinn! Es ist schön zu sehen, wie du immer mehr bei dir ankommst.“ Danni Büchner scheint der Zukunft also mit Vorfreude entgegenzusehen!