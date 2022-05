„Ist auch kein Geheimnis“: Joelina Karabas gibt offen zu, nicht so oft zu putzen

Joelina ist ganz offen und ehrlich zu ihren Fans © Instagram/Joelina Karabas

Ehrlichkeit wärt am längsten: Joelina Karabas gibt problemlos zu, dass sie nicht wirklich gerne sauber macht.

Mallorca – Heutzutage wollen Showbiz-Fans keine geschminkten und mit Filtern verschönerten Stars mehr sehen. Influencer, die ehrlich über ihre Problemzonen und Schwierigkeiten im Alltag reden, kommen bei den meisten Social-Media-Nutzern um einiges besser an. Auch Joelina Karabas (23) weiß das. Die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner tritt seit einiger Zeit in die Fußstapfen ihrer Mutter. In den sozialen Netzwerken hält sie ihre Follower über alles Wichtige in ihrem Leben auf dem Laufenden — und dabei nimmt Joelina kein Blatt vor den Mund.

Zuletzt ging es in ihren Instagram-Storys um das Thema Sauberkeit. Und während viele angehende Influencer sicherlich fälschlicherweise behaupten würden, Ordnung und Reinlichkeit hätten bei ihnen oberste Priorität, setzt Joelina Karabas schlicht und einfach auf Ehrlichkeit. „Man muss auch ehrlicherweise zugeben, dass man mich nicht oft putzen sieht“, schreibt die Mittzwanzigerin in ihrer neuesten Insta-Story, „und es ist auch kein Geheimnis.“ Damit spricht Joelina sicherlich vielen ihrer Follower aus dem Herzen!

Wenn es ihr schlecht geht, greift Joelina Karabas ausnahmsweise mal zum Putzeimer

Wie sie auf ihrem offiziellen Account weiter erzählt, hatte Joelina Karabas zuletzt offenbar einen ziemlich schlechten Tag. Um seine Laune zu verbessern, griff der Reality-Star deshalb kurzerhand zu Lappen und Besen. „Ich sag’ dazu lieber nichts, aber mein Bad ist geputzt und mein Zimmer ist sauber“, verrät sie im Clip, „das habe ich dann in der Zeit gemacht, in der ich nicht so gut drauf war.“ Wie viele andere Menschen scheint Putzen für Sauberkeitsmuffel Joelina also eher Ablenkung als Notwendigkeit zu sein.

Leider ist die Sache mit Schlafzimmer und Bad allerdings noch nicht getan: Auch Joelinas Auto braucht dringend eine Wäsche. „Ich muss mein Auto noch saugen und putzen, das sieht aus“, sagt die Tochter von Danni Büchner offen, „ich hab mich nicht darum gekümmert, das gebe ich auch zu.“ Hoffentlich konnte Joelina ihren Frühjahrsputz irgendwann beenden und ihren Tag damit noch zum Guten wenden!