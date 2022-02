„Du bist der Übeltäter“: Danni Büchner sauer, weil Joelina Jadas Geburtsurkunde verloren hat

Von: Sarah Wolzen

Danni Büchner ist tierisch genervt, weil Joelina Jadas Geburtsurkunde verbummelt hat © Screenshots Instagram: dannibuechner

Dass in einem Haushalt mit 5 Kindern mal was verloren gehen kann, davon weiß auch Danni Büchner ein Lied zu singen. Besonders blöd, wenn es sich dabei um die Geburtsurkunde eines der Kinder handelt. Der Übeltäter ist auch schnell ausgemacht: Tochter Joelina.

Mallorca - Bei fünf Kindern im Alter von 5 bis 22 ist immer was los. Realitystar Danni Büchner (43) kennt das chaotische Leben als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern, die alle noch bei ihr im Haus wohnen, zur Genüge. Dass da mal was verloren gehen kann, versteht sich von selbst.

Wenn es sich jedoch um ein wichtiges Dokument handelt, das dringend benötigt wird, dann platzt auch mal der Witwe von Jens Büchner (†49) der Kragen. Eine Schuldige ist schnell ausgemacht: Dannis älteste Tochter Joelina Karabas (22). Doch die will es nicht gewesen sein und wäscht ihre Hände in Unschuld, wie extratipp.com berichtet.

Danni Büchner total genervt, weil Joelina wichtige Dokumente verlegt hat

In ihrer jüngsten Instagramstory klagt Danni ihrer Community ihr Leid. „Wir suchen hier schon seit einigen Stunden die Geburtsurkunde von Jada“, so die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin zu ihren über 314.000 Followern bei Instagram. Denn am nächsten Tag haben sie einen Termin im Konsulat, um Jadas Pass zu erneuern.

Tochter Joelina will nicht Schuld sein am Chaos

Das Problem: der Ordner, in dem sich alle Geburtsurkunden der Familie befinden, ist verschwunden. Danni Büchner ist verzweifelt, schließlich handelt es sich um äußerst wichtige Dokumente. Doch hat die 43-Jährige besagten Ordner etwa verlegt? Nein, so Danni und erklärt sogleich wer Schuld an der Misere ist: Tochter Joelina. Denn die habe die Papiere zuletzt gehabt.

„Wo ist der hin, Joelina?“, möchte sie wissen. Doch die junge Influencerin ist sich keiner Schuld bewusst. Denn sie will alles wieder zurück an seinen Platz gestellt haben. „Ich bin jetzt nicht der Übeltäter!“, hört man sie sich im Hintergrund echauffieren. „Doch“, entgegnet Mutter Danni genervt, „du bist der Übeltäter! Und ich sag euch das, Leute. Joelina hat die zuletzt gehabt und jetzt ist sie weg.“ Ob sie Jadas Geburtsurkunde bis zum Termin noch doch finden? Danni und Joelina werden es uns bestimmt bald verraten.