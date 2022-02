Danni Büchner bestätigt Blitz-Aus mit neuer Liebe - sie wurde auf ganz fiese Weise abserviert

Danni Büchner kommt frisch getrennt in die Show. © Screenshot Instagram/Daniela Büchner

In der Dschungel-Talkshow bestätigte Reality-Star Danni Büchner ihr Liebes-Aus mit Sohel Abdoulkhanzadeh. Die 43-Jährige hatte schon vorab Bedenken, dass ihr Ex-Freund nur Fame wollte.

Köln - Gerade erst machte Daniela Büchner ihre Beziehung zu ihrem Kollegen aus der Show „Goodbye Deutschland“ öffentlich. Den Vornamen von Sohel Abdoulkhanzadeh trug sie als Kette um den Hals. In einer Instagram-Fragerunde beantwortete sie die Frage „Stimmt es, dass du vergeben bist?“ mit: „Würde sagen JA“. Dazu veröffentlichte sie ein Foto beim Händchenhalten.

Nun ist schon wieder alles vorbei, bevor es überhaupt richtig losgehen konnte. Olivia Jones moderierte gemeinsam mit Angela Finger-Erben die „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach“-Show auf RTL. Dort war auch Danni Büchner zu Gast - allerdings ohne die Kette mit Sohels Namen.

Dschungelcamp 2022 (RTL): Danni Büchner bestätigt Liebes-Aus in der „Stunde danach“

In der Show sprach Dragqueen Jones Danni Büchner auf ihre Traurigkeit an - dem Reality-TV-Star ging es offensichtlich nicht gut. Wie sie dann bestätigte, haben sie und ihr Freund Sohel Abdoulkhanzadeh die noch so frische Beziehung bereits wieder beendet. Sie waren gerade in der Kennlern-Phase, als es dann doch viel zu schnell vorbeiging: „Es ist die Enttäuschung, dass Menschen immer mehr reden als sie sollten“, so die 43-Jährige. Olivia Jones gab auch zu, dass sie sich sehr gefreut hatte, als sie von der neuen Beziehung von Danni Büchner erfahren hatte. „Ich habe auch gemerkt, was dein großes Problem ist. Das kennen wir vielleicht alle - aber dass viele natürlich dir schöne Augen machen, weil sie natürlich wissen: Fame, Likes - und dass sie über dich bei ‚Goodbye Deutschland‘ Fuß fassen können“, so Olivia Jones offen und ehrlich. Danni Büchner nickte - betonte aber auch, dass sie eine Beziehungs-Schlammschlacht eigentlich nie in der Öffentlichkeit austragen möchte. Der Grund dafür seien ihre Kinder.

„Ich komme mir vor wie der größte Depp“, gibt sie in der Dschungel-Talkshow zu. „Du bist absolut gar kein Depp!“, konterte die Moderatorin. Sie und Angela Finger-Erben trösteten Danni Büchner, gaben ihr Mut und Kraft, wieder nach vorne zu schauen. „Ich mache da mal den Date-Doctor“, witzelte Ex-Bachelor Paul Janke außerdem.

Danni Büchner über ihr Beziehungs-Aus: Ihr Partner machte per WhatsApp Schluss

Doch wie hatte ihre neue Liebe die Beziehung zu dem Reality-Star beendet? „Per WhatsApp“, bestätigte die 43-Jährige in der Talkrunde. Sie hatte einen Tag zuvor ein intensives Gespräch mit Moderatorin Angela Finger-Erben - dort erzählte sie, dass sie das Gefühl hat, dass ihr Ex-Freund nur Fame und Follower haben wollte. „Vielleicht tue ich ihm Unrecht - aber mir gibt es natürlich das Gefühl“, so der Reality-Star.

Inzwischen veröffentlichte aber auch Sohel Abdoulkhanzadeh private Details zur Trennung über seinen Social-Media-Account und teilte aus: „Zeigt, wie man sich täuschen kann in einer 43-jährigen Frau“, kommentierte er die Frage eines Followers. „Wenn man keine Schlammschlacht will, sollte man es nicht im Live-TV erzählen“, hieß es weiter. Das gemeinsame Bild mit ihm löschte Danni Büchner ebenfalls auf ihrem Instagram-Account.