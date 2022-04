Danni Büchner trifft „Mr. Aktenzeichen XY“ Rudi Cerne persönlich und macht coolen Schnappschuss

Teilen

Danni Büchner freut sich über ihr Foto mit Rudi Cerne © Instagram: dannibuechner

Traumhafte Auszeit am Meer: Danni Büchner teilte einen Clip von ihrem Tag am Strand. Der Star traf daraufhin auf Rudi Cerne, mit dem sie ein cooles Foto machte.

Mallorca – Bei ihr wird es nie langweilig! Danni Büchner (44) genoss die Sonnenstrahlen und einen wundervollen Tag an einem traumhaften Strand, bei dem sie sich einmal so richtig entspannen konnte. Die im sonnigen Mallorca lebende Schönheit scheint ihr Single-Dasein aktuell in vollen Zügen zu genießen und schickte ihren Followern mit einem Videoclip von ihrem Strandtag sonnige Grüße vom Meer.



Über Instagram versprühte die stolze Mama von fünf Kindern mit ihrem Video ganz viel Sommerstimmung, indem sie sich dabei zeigte, wie sie in einem stylischen Bikini entspannt ins Meer läuft. In der Bildunterschrift verkündete die Reality-TV-Darstellerin glücklich: „Strandtag. Ich schicke euch etwas Sonne, ich genieße hier noch ein paar Tage das schöne Wetter.“ Dem Beitrag fügte sie zudem ein passendes Palmen-Emoji und zwei Sonnen-Emojis hinzu. Die Prominente schien sich voll und ganz im Urlaubsmodus zu befinden und veröffentlichte zudem einige Selfies ihrer stylischen Strand-Looks, bei denen sie sich stolz in Leo-Outfits und mit funkelnden Gold-Accessoires zeigte.

Danni Büchner teilt cooles Selfie mit Rudi Cerne

Die brünette Schönheit traf nach ihrem traumhaften Tag am Strand auf den „Aktenzeichen XY ungelöst“-Fernsehmoderatoren Rudi Cerne (63), mit dem sie sogleich einen coolen Schnappschuss aufnahm. Sie veröffentlichte das schöne Foto auf ihren Instagram Stories und schaut auf dem Bild mit der TV-Persönlichkeit freudestrahlend in die Kamera. Dabei schien sie sich riesig darüber zu freuen, die prominente Bekanntschaft gemacht zu haben. Zu der großartigen Aufnahme schrieb die Fünffach-Mama nämlich ganz begeistert: „Mr. Aktenzeichen XY höchstpersönlich.“ Scheint ganz so, als ob der Star ein paar wirklich schöne und aufregende Tage genießen konnte!