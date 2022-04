„Sage es klipp und klar“: Danni Büchner gibt zu Botox- und Hyaluron genommen zu haben

Teilen

Beauty-Beichte: „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner sprach offen darüber, dass sie sich botoxen lässt. © Instagram

Beauty-Beichte: „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner sprach offen darüber, dass sie sich botoxen lässt. Der Star kritisierte die Gerüchte rund um ihre angeblichen Schönheits-OPs.

Mallorca – Sie macht kein Geheimnis draus: „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner (44) verriet, dass sie regelmäßig Botox und Hyaluron verwendet! Die ursprünglich aus Düsseldorf stammende Reality-TV-Teilnehmerin hatte bereits im vergangenen Jahr ein Botox-Geständnis gemacht, als sie auf Instagram zugab, sich schon seit einigen Monaten botoxen zu lassen.



Die Schönheit, die bekannt für ihre ehrliche Art ist, verkündete jetzt erneut in ihrer Instagram Story, dass sie kein Geheiminis aus ihren Beauty-Eingriffen mit Botox und Hyaluron machen würde. In einem Videoclip äußerte sie sich zu einigen Kommentaren, die sie dafür kritisierten, sich in ihrem Alter noch im Bikini zu zeigen.

Mehr zum Thema: Trennung, Pleite, Schicksalsschläge bei Goodbye Deutschland: Diese Auswanderer sind gnadenlos gescheitert

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens: 20 unglaubliche Fotos ihrer Body-Transformation Fotostrecke ansehen

Dabei erklärte sie ganz selbstbewusst, dass sie sich von keinem etwas sagen lassen und machen würde, was sie möchte. Sie verkündete: „Leute, Leute, Leute. Ich seh‘ ja wieder Kommentare, dass ich in meinem Alter keinen Bikini anhaben darf. Was soll ich dazu sagen. Nochmal, zum Mitschreiben. Ich ziehe Bikinis an, wie ich möchte, auch wenn ich nicht Kleidergröße 36 habe. […] Ich mache, was ich möchte.“

Danni Büchner: Beauty-Geständnis über Botox und Hyaluron

Die stolze Mama von fünf Kindern äußerte sich zu den Gerüchten rund um ihre angeblichen Schönheits-OPs, bei denen sie sich unter anderem ihre Brüste hat vergrößern lassen sollen. „So, ich sage es klipp und klar. Ich habe Botox und Hyaluron genommen, was ja nicht schlimm ist. Ich lasse mir meine Wimpern regelmäßig machen, habe Extensions drin“, verriet sie. Der Star fügte hinzu, dass die Gerüchte rund um ihre möglichen Schönheitsoperationen an den Brüsten oder an ihrem Hintern jedoch einfach nur kompletter „Bullshit“ seien und sie demjenigen, der Beweise für die angeblichen Beauty-OPs findet, sofort 5.000 Euro überweisen würde.