Von: Julia Hanigk

Danni Büchner berichtet von ihrer Flugverspätung. (Fotocollage) © Screenshots Instagram/dannibuechner

Danni Büchners Flug hat drei Stunden Verspätung. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin kommt fix und fertig zu Hause an. Mit ihren Followern teilt sie auf Instagram die Erlebnisse.

Mallorca - Überall herrscht aufgrund des Personalmangels gerade Chaos an den Flughäfen. Davon bleiben auch die Stars nicht verschont – schon der eine oder die andere schimpfte auf Instagram, unter anderem platze Jürgen Milski der Kragen. Auch Danni Büchners (44) Flug hatte jetzt Verspätung und ihre Reise forderte ihr einiges ab.

Danni Büchners Flug hat drei Stunden Verspätung

Nach einem Event wollte die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin wieder zurück nach Mallorca fliegen. Auf Instagram teilte sie ein resigniertes Bild von sich am Flughafen mit der Unterschrift: „Wenn du realisierst, dass dein Flug Verspätung hat“. Später teilte sie ein Bild aus der Maschine. „Glaube, es geht gleich tatsächlich los“, so Büchner hoffnungsvoll.

Zu Hause angekommen, teilte Danni Büchner dann Details ihres Reiseweges mit und lässt auch nicht unerwähnt, wie müde sie jetzt ist. Im Schlafanzug mit zusammengebundenen Haaren erzählt sie: „Ich habe es endlich nach Hause geschafft.“

„Fix und fertig“: Danni Büchner wegen Flugverspätung völlig am Ende

„Ich bin so fix und fertig, obwohl der Rückflug über drei Stunden später sehr, sehr angenehm war“, so Danni via Instagramvideo weiter. Sie bedankt sich in dem Video auch bei einer sehr netten Stewardess, die ihrer Tochter Essen gebracht habe. „Dann mussten wir noch eine Weile auf unserem Koffer warten, unser Auto holen und ich sage das euch, ich habe so einen Krampf in meinem Oberschenkel.“

Gerade war Danni Büchner mit Tochter Joelina auch bei „Das perfekte Promi-Dinner“ zu sehen. Da gab es Zoff, weil Büchner und Lisha das Essen der Gülpens verweigerten. Verwendete Quellen: instagram.com/dannibuechner