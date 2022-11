Für mehr Geld und Reichweite: Danni Büchner will weiter provozieren und dankt ihren Hatern

Danni Büchner macht sich nichts aus der vielen Kritik, die ihr im Netz zuteilwird. Stattdessen freut sie sich über mehr Reichweite und damit mehr Geld. (Fotomontage) © Instagram/Dani Büchner

Danni Büchner macht sich nichts aus der vielen Kritik, die ihr im Netz zuteilwird. Stattdessen freut sie sich über mehr Reichweite und damit mehr Geld.

Mallorca – Danni Büchner (44) ist nicht unbedingt die beliebteste Vertreterin der deutschen Reality-TV-Riege. Die einstige „Goodbye Deutschland“-Teilnehmerin wurde ursprünglich an der Seite ihres verstorbenen Ehemannes Jens Büchner (†49) berühmt. Doch seit sie alleine auf Social Media und im Fernsehen unterwegs ist, hat sich die fünffache Mutter bei ziemlich vielen Leuten unbeliebt gemacht. Es scheint ihre Art zu sein, die bei zahlreichen Usern und Zuschauern nicht gut ankommt — doch Danni macht die viele Kritik gar nichts aus.

Sie sieht stattdessen das Positive an ihrer wachsenden Hater-Gemeinde: Je mehr Leute über sie reden, desto größer wird ihre Reichweite. Und je größer ihre Reichweite ist, desto mehr Geld fließt am Ende. Zu polarisieren, scheint bei Danni also eine Art Job zu sein. Die viele Kritik in den sozialen Netzwerken füllt ihr Bankkonto langsam aber sicher. Auf Facebook dankte die Influencerin deshalb jetzt ihren Hatern.

Danni Büchner bedankt sich bei ihren Hatern für die Gratis-Werbung

„Also ganz kurz, das ist jetzt speziell für die Hater“, beginnt Danni Büchner ein Video in ihren Instagram-Storys, „ich weiß, ihr sagt immer, ich soll nicht auf negative Kritik eingehen, aber ich möchte mich jetzt ganz ehrlich und aus tiefstem Herzen bei euch bedanken. Denn desto mehr ihr über mich schreibt, desto mehr ihr kommentiert, desto mehr ihr Beiträge teilt, desto mehr Seiten ihr über mich erstellt und lästert, desto mehr ihr keine Ahnung was macht — das ist super.“

Augenscheinlich will Danni ihre Negativ-Follower dazu auffordern, mehr schlechte Beiträge über sie zu posten. Sie erklärt im Clip weiter: „Ich danke euch. Ich bekomme dadurch viel mehr Reichweite. Ich bin dadurch im Gespräch und unter Umständen könnte ich dadurch auch fünf Euro mehr verdienen.“ Deshalb hält die TV-Auswanderin auch noch folgendes fest: „Ich verspreche euch hier und heute: Ich werde euch bei der Stange halten, ich werde Gas geben, ich werde weitermachen mit Dingen, die euch ärgern!“

