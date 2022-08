„Glaube das nicht“: Danni Büchners Zwillinge vermüllen ihre Garageneinfahrt

Von: Stella Rüggeberg

Danni Büchner wohnt mit ihren fünf Kindern, zwei Hunden und zwei Katzen auf Mallorca. © Instagram/dannibuechner

Danni Büchner hat mit fünf Kindern alle Hände voll zu tun. Sind drei ihrer Kinder schon erwachsen, benötigen ihre Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani um so mehr Aufmerksamkeit. Die Sechsjährigen haben spontan entschieden, die komplette Garage auszuräumen.

Mallorca - Seit 2015 wohnt Danni Büchner (44) mit ihren fünf Kindern auf der Sonneninsel Mallorca. Die Reise trat sie damals noch mit Ehemann Jens Büchner (†49) an, der aber am 17. November 2018 an den Folgen eines Lungenkrebses verstarb. 2016 kamen die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani als Frühchen zur Welt, die Danni Büchner bis heute noch mächtig auf Trab halten.

Danni Büchner ist alleinerziehende Fünffachmama auf Mallorca

Dass Danni Büchner mit fünf Kindern alle Hände voll zu tun hat, glaubt ihr jeder. Zum Glück können sich Joelina (23), Volkan (20) und Jada Karabas (18) gut auf sich alleine aufpassen. Dafür benötigen die sechsjährigen Zwillinge allerdings um so mehr Aufmerksamkeit. Denn schaut man ein mal nicht hin, haben die Kleinen wieder nur Unsinn im Kopf, wie Danni Büchner nun in Erfahrung bringen muss.

„Ich habe gerade aus dem Wohnzimmerfenster geschaut und schaut mal, was die Zwillinge gemacht haben“, beginnt Danni Büchner ihre Instagramstory. Im Bild kann man jede Menge Kartons sehen und eine kleine Jenna Soraya, die es sich auf der Pappe gemütlich gemacht hat. „Die haben die Garage einfach leergeräumt“, kichert die Mama weiter.

„Glaube das nicht“: Danni Büchners Zwillinge vermüllen ihre Garageneinfahrt

„Ich glaube das nicht. Ich hab drinnen Wäsche gemacht. Ihr müsst das wieder aufräumen!“, fordert sie die kleinen Zwillinge auf. Auch wenn Danni Büchner ein wenig schmunzeln musste, ganz glücklich wird sie über dieses Chaos nicht gewesen sein. Ob die Kinder den ganzen Müll wieder in die Garage geräumt haben, und wie viel Ärger sie für die Aktion bekommen haben, verrät Danni Büchner ihren Fans nicht.

Als wären fünf Kinder nicht schon genug Arbeit, hat sich Danni Büchner jetzt auch noch neue Katzen ins Haus geholt. Zwar hatte die Wahlmallorquinerin davor schon Katzen, diese sind ihr aber entlaufen. Verwendete Quellen: Instagram/dannibuechner