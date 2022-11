Danni Büchners blanker Hintern bringt Fans um den Verstand

Danni Büchner zeigt, was sie hat. © Instagram/Danni Büchner

Danni Büchner postete ein sexy Bikini-Foto auf Instagram. Dabei zeigt sie auf dem ganz unbearbeiteten Foto ihre Figur und die Fans lieben es.

Auswanderin Danni Büchner (44) hat die Pfunde purzeln lassen und zeigt das nun auch. Der „Goodbye Deutschland“-Star hat sichtlich abgenommen und zeigt sich nun stolz auf Social Media. Die 44-Jährige postete ein sexy Foto von sich und die Fans sind begeistert von ihrem blanken Hintern.

Danni Büchner veröffentlichte ein Foto auf Instagram, an dem einiges an nackter Haut zu sehen ist. Auf dem Bild ist sie in einem knappen Bikini von hinten zu sehen. Besonders ihr sehr schmal geschnittenes Bikini-Höschen fällt den Fans natürlich sofort auf. Auf dem Foto steht die Auswanderin am Strand und schaut verträumt in die Ferne. Passend dazu schreibt sie schon einmal vorsorglich unter das Bild: „P.S.: Nicht aufregen(!) Am Strand hat man halt mal wenig an.“

Die 5-fach Mama lässt die Kritik an sich abprallen

Insbesondere die Natürlichkeit ihrer Fotos kommt bei den Followern gut an, denn die 44-Jährige zeigt sich weitestgehend ohne Filter. Ein Fan kommentiert begeistert: „Kannst dich sehen lassen” und ein anderer schreibt: „Du siehst so toll aus“. Viele der Fans stellen sich auf Danni Büchners Seite gegen alle, die etwas an dem Foto auszusetzen haben, so meint jemand: „Gib‘s den Hatern! Du siehst klasse aus.“