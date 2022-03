Danni Büchners Ex küsst schon eine neue Freundin: „Weiß wieder, was Liebe ist“

Von: Alica Plate

Danni Büchners Ex-Freund Sohel ist frisch verliebt © Screenshot/Instagram/dannibuechner/s_playa_de_palma

Die Trennung von Danni Büchner und Sohel Abdoulkhanzade schlug in kürzester Zeit Wellen. Knapp zwei Monate sind seitdem vergangen und der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer zeigt sich bereits mit einer neuen Dame an seiner Seite. Auf Instagram postet er ein gemeinsames Kussbild mit klarer Message.

Mallorca - Gerade einmal zwei Monate sind seit der Trennung von Danni Büchner (44) und Sohel Abdoulkhanzadeh (34) vergangen, da zeigt sich der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer bereits mit einer neuen Dame an seiner Seite. Auf Instagram teilt er nun ein gemeinsames Kussbild mit deutlicher Message.

Danni Büchner und Sohel zogen auf Instagram übereinander her

Danni Büchner und die Männer - ein Kapitel, das scheinbar nie richtig schließt. Denn die 44-Jährige hat einfach kein Glück in der Liebe und greift immer wieder daneben. Nachdem sie sich bereits mit Ex Ennesto eine öffentliche Schlammschlacht bot, ging auch die Trennung von Kurzzeit-Lover Sohel nicht glatt über die Bühne.

Die beiden ließen auf Instagram kein gutes Haar aneinander. Nun scheint Sohel noch einmal nachzutreten. Auf Instagram zeigt er sich frisch verliebt mit einer neuen Dame an seiner Seite.

Danni Büchners Ex-Freund Sohel ist bereits wieder vergeben

„Und plötzlich warst du da und ich weiß wieder, was Liebe ist“, kommentiert der 34-Jährige seinen Schnappschuss, auf dem er seine neue Herzensdame vor einer Kathedrale küsst. Worte, die seine Ex Danni Büchner sicherlich nicht kaltlassen werden. Dennoch stellte Danni erst kürzlich klar, derzeit auch ohne Mann an ihrer Seite glücklich zu sein. Also wird sie diesen kleine Seitenhieb sicherlich schnell verkraften.

Denn die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ist eine Powerfrau, das stellt sie auch auf ihrem Instagramprofil immer wieder unter Beweis. Als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern managed sie das Leben ihrer Familie und gibt dabei offen zu, auch das ein oder andere Mal genervt von ihren Kids zu sein. Verwendete Quellen: Instagram.com/s_playa_de_palma