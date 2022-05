Von „schöne Frau“ bis „Sexbombe“: Fans feiern Danni Büchners Sommerlook

Mit ihrem sommerlichen Look sorgt Danni Büchner für Entzücken bei ihren Fans © Instagram: dannibuechner

Ihre Fans feiern ihren Sommerlook! Danni Büchner postet ein Bild, auf dem sie in einem Kleid posiert. Die Follower des Stars sind begeistert von dem sommerlichen Outfit.

Mallorca – Sie verzaubert im stylischen Sommerkleid! Danni Büchners (44) Fans feiern ihren wunderschönen Sommerlook, in dem sie sich am Strand auf Mallorca zeigte. Über Instagram teilte die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin jetzt einen coolen Schnappschuss von sich, auf dem sie in einem stylischen Outfit am Strand posiert.



Auf dem von ihr geposteten Foto zeigt sich die Influencerin in einem farbenfrohen Sommerkleid mit trendigen Cut-Outs und ist dabei zu sehen, wie sie zufrieden in die Kamera lächelt. In der Bildunterschrift zu dem Posting verkündete die fünffache Mama gegenüber ihren Fans, dass sie ihnen ein schönes Wochenende wünschen würde. Sie erzählte: „Hola ihr. Hier könnte jetzt ein cooler Spruch oder ähnliches stehen, aber mir fällt nichts ein. Kurz und knapp: Wünsche euch ein schönes Wochenende.” Die Wahl-Mallorquinerin wollte von ihren Fans zudem wissen, was sie an ihrem Wochenende machen würden und schrieb: „Habt ihr was Schönes geplant?“ Am Ende ihres Postings verlinkte sie zudem den Designer ihres sommerlichen Outfits.

Danni Büchners Fans feiern ihren Sommerlook

Die Follower der TV-Persönlichkeit feiern den coolen Sommerlook ihres Idols und überfluten die Kommentare des Postings mit zahlreichen Komplimenten. Einer der Follower der Prominenten schwärmt ganz begeistert: „Schönes Kleid, schöne Frau.“ Und auch ein weiterer Anhänger des TV-Stars kommentiert, wie attraktiv die ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin in dem Kleid aussehen würde. „Du bist eine Sexbombe, Danni. Du siehst mega heiß aus“, verriet der User.