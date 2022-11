„Zu eng“: Danni Büchner hat auf Halloween-Party Toilettenproblem

Teilen

Danni Büchner mit ihrer Tochter Joelina bei Sam Dylans Halloween-Party. © IMAGO / Eventpress

Danni Büchner und ihre Tochter Joelina zeigten sich im Partnerlook auf Sam Dylans Halloween-Party. Die Outfit-Wahl erwies sich aber als sehr unpraktisch.

Köln – Es war eine Halloween-Party, bei der deutsche Prominente und die, die es gerne wären, nicht fehlen durften. Auf dem kürbisfarbenen Teppich der exklusiven Grusel-Sause von Prince Charming-Star Sam Dylan (31) tummelte sich die ganze Trash-TV-Prominenz – mit dabei auch Auswanderin und Reality-TV-Star Daniela Büchner (44). „Dieses Jahr lasse ich mir das nicht entgehen“, erklärte die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner(†49), die die Einladung im letzten Jahr nicht wahrnehmen konnte.

Mit ihrer Tochter Joelina Karabas (22) verließ die Influencerin also die Sonneninsel und ihre Wahlheimat Mallorca und fand sich im Halloween-Kostüm im „Sweet House of Horror“, wie es Dylan nennt, ein. Und wenn das Mutter-Tochter-Gespann schon gemeinsam ein Event rockt, dann doch auch bitte im Partnerlook. Und so zwängten sich die beiden Frauen in ein Ganzkörper-Skelett-Kostüm. Dass das nicht die klügste Idee war und warum, geben die beiden direkt zu, denn vor allem für das stille Örtchen ist das sexy Outfit ziemlich umpraktisch. „Wenn ich auf Klo muss, hab‘ ich ein Problem“, erklärt Danni im Interview für den Instagram-Livestream auf Sam Dylans Profil und „es ist einfach alles ein bisschen eng“, bestätigt Tochter Joelina im Gespräch mit RTL.

Wenn da jemand eine Lösung findet, dann wohl Danni – schließlich ist sie Reality-TV-erfahren

Das fetzige Skelett-Kostüm hat nämlich nur einen Reißverschluss, der den ganzen Rücken entlangführt. Den für jeden Toilettengang aufzubekommen und zudem dann das ganze Outfit abstreifen zu müssen, klingt in der Tat nach keiner attraktiven Lösung, noch nach einer einfachen Aufgabe. Moderator des Livestreams Dominik Porschen ist allerdings davon überzeugt, dass die Büchner eine zündende Idee haben wird, wie sie das Toilettenproblemchen in den Griff bekommt und nicht die ganze Nacht einhalten muss. Denn die 44-Jährige sei ja Reality-TV-erfahren – da falle Danni doch sicherlich etwas ein.

Von dieser kleinen Herausforderung ließ sich das Mutter-Tochter-Duo nicht unterkriegen und freute sich auf den Austausch mit den anderen Grusel-Promis. Am meisten freute sich das TV-Gesicht am Abend auf Desirée Nick und Gastgeber Sam Dylan. Weitere anwesende Promis waren unter anderem Yeliz Koc, Marc Terenzi und Verena Kerth, „Bachelor“ Dominik mit seiner Anna und „Bachelorette“ Sharon Battiste.