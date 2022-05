„Ich bin Mutter des Jahres“: Danni Büchners Sohn Volkan isst Spaghetti zum Frühstück

Teilen

„Ich bin Mutter des Jahres“: Danni Büchners Sohn Volkan isst Spaghetti zum Frühstück © Instagram Danni Büchner

Das isst er am Sonntagmorgen: Danni Büchners Sohn Volkan Karabas gönnt sich Spaghetti Carbonara zum Frühstück. Die Prominente verriet, dass sie „Mutter des Jahres“ sei.

Mallorca –Das isst Danni Büchners (44) Sohn Volkan Karabas (20) zum Frühstück! Der Nachwuchs der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin lässt es sich gut gehen und verriet, dass er sich am Sonntagmorgen Spaghetti Carbonara vom vorherigen Abend aufgewärmt hat.



In einem „Promi-Storys von Instagram“ vorliegenden Videoclip auf Facebook sind die Reality-TV-Darstellerin und ihr Sohn auf einem Sofa zu sehen, wobei sich der 20-Jährige am frühen Morgen eine Portion Spaghetti gönnt. Weil sich ihr Nachwuchs für das ungewöhnliche Frühstück entschied, scherzte die fünffache Mutter darüber, dass sie deshalb zur „Mutter des Jahres“ gekürt werden müsse. Die Schönheit enthüllte mit einem Augenzwinkern:

„Ich bin wirklich Mutter des Jahres. Volkan bitte sag‘, was du sonntags zum Frühstück isst. Sonntags morgens um wie spät?“ Daraufhin antwortete der Sohnemann der Prominenten: „09:35 Uhr. Spaghetti Carbonara.“ Sein Spaghetti-Frühstück verteidigte er zudem mit den Worten: „Nudeln sind gut.“

Danni Büchners Sohn Volkan Karabas isst Spaghetti zum Frühstück

Als auch die Schwester des Sohns der TV-Persönlichkeit, Joelina Karabas (23), in das Zimmer hereinkam, schien sich der Prominente liebevoll über deren Kochkünste lustig zu machen. Der Sohn der Ex-„Promi Big Brother“-Teilnehmerin erzählte: „Guck‘ mal, ich hab‘ mir Carbonara zum Frühstück gemacht. Und du kannst nicht mal Brot schmieren.“ Das ließ die Schwester des jungen Manns jedoch nicht auf sich sitzen und entgegnete, dass sie seine Aussage überhaupt nicht getroffen hätte. „Hä, du hast mich gerade mit diesem Diss-Satz überhaupt nicht gedisst“, konterte die schöne Influencerin selbstbewusst.