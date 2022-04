„War 18 und wollte mutig sein“: Danni Büchner hasst ihr Delfin-Tattoo über dem Bauch

Von: Julia Hanigk

Teilen

Daniela Büchner spricht über ihre Tattoo-Jugendsünde. © Screenshot Instagram/Daniela Büchner

Daniela Büchner trägt über ihrem Bauchnabel eine bleibende Jugendsünde. Dort ziert sie ein tätowierter Delfin. Heute ist sie nicht mehr begeistert und schreibt: „Ich hasse es“.

Palma - Ein Tattoo, das man bereut? Davon können auch viele Stars ein Lied singen. Sei es das Porträt eines oder einer Ex oder eine Jugendsünde - so einige bekannte Persönlichkeiten zieren noch heute ungeliebte Überbleibsel. Auch Danni Büchner (44) hat so eine, wie sie auf Instagram jetzt ihren über 315.000 Followern zeigt.

Daniela Büchner zeigt auf Instagram ihre Tattoo-Jugendsünde

In einer ihrer Storys präsentiert sich die TV-Personality bauchnabelfrei mit einem weißen Crop Top und schwarzer Hose. Über dem Bauchnabel spitzt eine kleine Bemalung hervor. Es handelt sich um das Tattoo eines springenden Delfins.

„Bevor jetzt wieder einer fragt, was ich auf dem Bauch habe: Dieses wunderschöne, nicht-schöne Tattoo, habe ich mir stechen lassen mit meiner Freundin“, erklärt die 44-Jährige, während sie ihr Top hochhebt und die Sicht auf das Tattoo freigibt.

„War 18 und wollte mutig sein“: Danni Büchner hasst ihr Delfin-Tattoo über dem Bauch

Dazu schreibt Danni Büchner mit einem weinenden Smiley: „Ich hasse es“. Und erklärt, wie es dazu kam: „Ich war damals 18 und wollte mutig sein“. Es handelte sich sogar um eine Mutprobe. Überstechen lassen wollte sie es aber trotzdem noch nicht - aus Angst vor den Schmerzen: „Habe ich schon sehr oft drüber nachgedacht, aber am Bauch tut es besonders weh“, beantwortet Büchner eine Fanfrage.

So versteckt sie die Jugendsünde lieber wieder flink unter ihrem rosa Cardigan. Danni Büchner berichtete kürzlich auch von einer optischen Veränderung. Sie trägt jetzt lange Haare dank Extensions. Begeistert erzählte sie: „Ich liebe es!“ Verwendete Quellen: instagram.com/dannibuechner