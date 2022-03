„Darf mich Onkel nennen“: Semino Rossi wollte nicht Opa genannt werden

Semino Rossi brauchte scheinbar eine Weile, bevor er sich mit dem Titel Opa anfreunden konnte. Sein Enkel Leonardo nannte ihn erst Onkel. © IMAGO / STAR-MEDIA

Tirol – Schlagerstar Semino Rossi (59) ist jung geblieben! Der gebürtige Argentinier hat eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich: Als junger Mann buchte er ein One-Way-Ticket nach Spanien, von wo aus er sich als Straßenmusiker durchschlug, bevor er in Österreich als Hotelsänger eine treue Fangemeinde aufbaute. So ein abenteuerliches Leben hat jedoch teilweise Konsequenzen: Nachdem es bei Semino ein bisschen ruhiger zuging, setzte er ungeliebte Fettröllchen an.

Die konnte er jetzt jedoch mit einer passenden Diät wieder loswerden, wie er im Interview mit „Schlagerplanetradio“ verriet. „Ich habe schon ein bisschen abgenommen. Ich habe Intervallfasten gemacht und das hat mir sehr gute Resultate gegeben“, erzählt der Schmusesänger den Moderatoren, „Es ist schwer für mich, denn ich bin das beste Beispiel für den Jojo-Effekt — ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten. Aber das Intervallfasten hat mich motiviert und ich freue mich, dass ich heute etwas weniger als damals wiege.“

Schlagersänger Semino Rossi © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Nicht nur seine überschüssigen Pfunde, sondern auch sein Opa-Status machten Semino Rossi zu schaffen

Semino Rossi ist zwar bodenständig, doch Eitelkeit ist offenbar kein Fremdwort für ihn. Denn nicht nur seine ungewollten Kilos waren dem Schlagerstar ein Dorn im Auge. Auch mit seiner neuen Rolle als Großvater musste sich der Wahl-Tiroler erst einmal anfreunden. Der Sohn seiner Tochter mit dem schönen Namen Leonardo bezeichnete den Vollblutmusiker zunächst nämlich als Onkel. Im Radio-Talk sagt Semino dazu: „Am Anfang hab ich zu Leonardo gesagt, du darfst mich schon Onkel nennen. Aber jetzt ist es mir egal, ehrlich gesagt, denn Opa ist ein wunderschöner Name.“

Familie hat für den Entertainer eine besonders große Bedeutung. Schon öfter sprach er in Interviews darüber, wie sehr ihm seine Mutter, die weiterhin in Argentinien lebt, im Alltag fehle. Deshalb darf Klein-Leonardo ihn jetzt auch gerne „Opa“ nennen. „Das gehört dazu, es ist die Tochter oder der Sohn von deiner Tochter oder deinem Sohn. Und das ist etwas sehr Schönes“, erklärt Semino seine Entscheidung.