Darum darf „Herzblatt“ mit Jörg Pilawa nicht mehr Herzblatt heißen

Das Erfolgsformat „Herzblatt“ ist zurück, allerdings unter einem neuen Namen © IMAGO / Sven Simon

Das Erfolgsformat „Herzblatt“ ist zurück, allerdings unter einem neuen Namen. Jetzt erklärt der Sender, was es mit der Namensänderung auf sich hat.

Nach der Ankündigung, dass das Erfolgsformat „Herzblatt” mit Jörg Pilawa neu aufgelegt wird, haben sicher die Herzen der Fans höher geschlagen. Doch die Neuauflage der Kuppelshow läuft jetzt unter anderem Namen und verwirrt damit langjährige Zuschauer*innen.



„Herzblatt” mit Jörg Pilawa ist eine Kultshow und hat eine große Fan-Gemeinschaft. Genau aus diesen Gründen nahm Sat.1 die Kuppelsendung, die in den Achtziger Jahren Premiere feierte, wieder ins Programm. Im Rahmen der „Sat.1-Kult-Show-Wochen“ wird das beliebte Format neu aufgelegt.



Allerdings bekommt die Show einen neuen Namen. Unter dem Titel „Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?“ lief am Montag um 20.15 Uhr die erste Folge der Neuauflage. Das Prinzip der Show bleibt gleich, nur der Titel „Herzblatt“ wird so bei Sat.1 nicht mehr vorkommen.

Das sagt Sat.1: Deshalb wird „Herzblatt” zu „Wer soll dein Herzblatt sein?”

Laut des Senders hat die Namensänderung rechtliche Gründe. Ein Sprecher von Sat.1 verriet, dass die BR die Markenrechte am Titel „Herzblatt” hätte, weshalb die Show auf Sat.1 einen anderen Namen bekommen hat. Ob sich die Namensänderung auch auf die TV-Quote auswirkt, wird sich im Laufe der nächsten Wochen zeigen.



Doch der Name der Show ist nicht die einzige große Veränderung, denn auch Moderator Jörg Pilawa kehrte den Öffentlich-Rechtlichen nach rund 20 Jahren den Rücken zu. Im vergangenen Jahr gab er bekannt, in Zukunft für Sat.1 zu arbeiten.