Darum erteilte Pietro Lombardi „Promi Big Brother“ eine Absage

Die Fans wollten von Pietro Lombardi wissen, warum er nicht in den „Promi Big Brother“-Container einziehen wird. Der Sänger erklärt seine klare Absage an Sat.1.

Köln – Die elfte Staffel von „Promi Big Brother“ steht aktuell in den Startlöchern. Ab dem 20. November 2023 können die teilnehmenden Stars und Sternchen wieder täglich im Free-TV beobachtet werden. Die ersten Kandidaten wurden bereits bekannt gegeben: Yeliz Koc (29) und Peter Klein (56). Über die anderen Teilnehmer können die Fans derzeit nur spekulieren. Einer wird aber definitiv nicht dabei sein: Pietro Lombardi (31) denkt, dass ihm die Teilnahme schaden könnte.

„Promi Big Brother“: Pietro Lombardi sieht sich nicht als geeigneten Kandidaten

In diesem Jahr gibt es bei „Promi Big Brother“ eine große Neuerung: Zum ersten Mal werden die Stars 24 Stunden in einem Livestream zu sehen sein. Bisher stehen aber nur zwei Teilnehmer fest, weshalb die Fans fleißig rätseln, welcher Promi ebenfalls mit von der Partie sein könnte. Viele wünschen sich Pietro Lombardi im Container – doch der erteilt dem Sender ganz klar eine Absage. Doch warum?

Bei einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob der 31-Jährige für ein Honorar von 500.000 Euro an der Show teilnehmen würde. Darauf hat der Sänger eine klare Antwort: Nein. Er denke zwar, dass „Promi Big Brother“ „kein schlechtes Format“ sei, jedoch habe er selbst kein Interesse an der Teilnahme. Der DSDS-Juror glaubt, dass die Show wohl eher für „bekannte Trash-Leute“ geeignet wäre. „Auch bei einer Million würde ich das nicht machen. Das Format würde mir als Person schaden, für andere kann es aber ein Sprungbrett sein“, so Lombardis Ansage.

Die Gewinner von „Promi Big Brother“ 2013: Jenny Elvers

2014: Aaron Troschke

2015: David Odonkor

2016: Ben Tewaag

2017: Jens Hilbert

2018: Silvia Wollny

2019: Janine Pink

2020: Werner Hansch

2021: Melanie Müller

2022: Rainer Gottwald

Der Sänger hat bereits TV-Erfahrung

Pietro Lombardi ist bekannt als Gewinner der achten Staffel von DSDS. Dort konnte er nicht nur Dieter Bohlen (69) von seinem Talent überzeugen, sondern lernte auch seine heutige Ex-Frau Sarah Engels (30) kennen. Zusammen haben die beiden einen Sohn bekommen und bei einigen Reality-Formaten mitgemacht. Im Jahr 2016 machte das Paar mit seiner Trennung Schlagzeilen. Mittlerweile ist Lombardi mit Laura Maria Rypa (27) liiert und erneut stolzer Papa geworden. Seit 2019 sitzt er zusammen mit anderen Stars in der Jury von DSDS.

Pietro Lombardi will auf gar keinen Fall zu "Promi Big Brother“. Der Sänger fürchtet sich vor einem Image-Schaden. © Imago/ Panama Pictures

Pietro Lombardi hat aber nicht nur zu „Promi Big Brother“ eine klare Meinung, sondern auch zu einem anderen deutschen Großevent. Der Sänger schimpfte vor Kurzem über das Oktoberfest. Verwendete Quellen: Instagram