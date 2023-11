Fehlen bei den Tagesthemen: Jessy Wellmer ist erkältet

ARD verrät: Darum fehlte Moderatorin Jessy Wellmer bei den „Tagesthemen“

Drucken Teilen

Obwohl sie in der Programmankündigung erwähnt wurde, moderierte Jessy Wellmer an zwei Tagen nicht die „Tagesthemen“. Die ARD klärt auf, warum.

Hamburg – Jessy Wellmer (43) moderiert seit dem 30. Oktober 2023 die Tagesthemen bei der ARD und ist die Dritte im Bunde neben Ingo Zamperoni (49) und Aline Abbound (35). Jessy Wellmer hat damit die Nachfolge von Caren Miosga (54) angetreten, die wiederum als Talkmoderatorin Anne Will (57) im kommenden Jahr ersetzen wird. Zuschauer kennen die laut tagesschau.de „versierte und beliebte Journalistin“ bereits durch die Moderation der „Sportschau“ im Ersten und aus dem „Mittagsmagazin“.

Zamperoni statt Wellmer bei den „Tagesthemen“: Was war passiert?

Laut Programmankündigungen der „Tagesthemen“ sollte die 43-jährige sowohl am Mittwoch, 15. November 2023, als auch am Donnerstag, 16. November 2023, die Moderation der Nachrichten übernehmen. Doch es kam anders: In einer Pressebenachrichtigung der ARD heißt es knapp: „Jessy Wellmer bitte streichen“.

Stefan Frank, Martin Gruber, Wolf Sander: Die kultigsten Serien-Ärzte aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

Tatsächlich übernahm am Mittwoch Ingo Zamperoni die Moderation der „Tagesthemen“. Wo Jessy Wellmer aber nun war, die ja erst kürzlich souverän ihr Debüt gegeben und als ersten Interviewgast Innenministerin Nancy Faeser, die auch an dem Wahl-Debakel in Hessen an ihrem Amt festhält, empfangen hatte und warum die Moderatorin so plötzlich gestrichen wurde, verriet die ARD nicht. So mancher Zuschauer wird wohl gerätselt haben, ob sie ihren neuen Job schon wieder verloren hat.

Die Moderatoren der „Tagesthemen“ seit 1985 Ulrike Wolf (1985 bis 1987)

Hanns Joachim Friedrichs (1985 bis 1991)

Sabine Christiansen (1987 bis 1997)

Ulrich Wickert (1991 bis 2006)

Gabi Bauer (1997 bis 2001)

Anne Will (2001 bis 2007)

Tom Buhrow (2006 bis 2013)

Caren Miosga (2007 bis 2023)

Ingo Zamperoni (2013 bis 2014 und seit 2016)

Thomas Roth (2013 bis 2016)

Pinar Atalay (2014 bis 2021)

Aline Abboud (seit 2021)

Jessy Wellmer (seit 2023)

Fehlen bei den Tagesthemen: Jessy Wellmer ist erkältet

Doch Fans der „Neuen“ bei den „Tagesthemen“ können aufatmen: Jessy Wellmer wird auch weiterhin regelmäßig bei den Tagesthemen zu sehen sein. Der Grund für ihr aktuelles Fehlen ist eine Erkältung, wie t-online.de in Erfahrung brachte. Damit dürfte die Moderatorin vermutlich das Schicksal vieler Zuschauer im Moment teilen.

Jessy Wellmer gehört seit Kurzem zum Team der „Tagesthemen“, fehlte nun aber überraschend. Die ARD klärt auf, warum die Moderatorin nicht durch die Sendung führen konnte. © Imago/ Rainer Unkel; picture alliance/dpa/NDR/ Janis Röhlig (Fotomontage)

Allzu schlimm scheint es Jessy Wellmer glücklicherweise jedoch nicht erwischt zu haben. Sie soll „in den nächsten Tagen wieder im Einsatz sein“. Die Zuschauer müssen also nicht allzu lange auf sie verzichten. Auch der Gesundheitszustand von Richard Lugner war vor Kurzem Anlass zur Sorge. Verwendete Quellen: t-online.de, tagesschau.de