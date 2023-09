Trotz Trennung: Darum wohnen Amira und Oliver Pocher noch zusammen

Von: Volker Reinert

Teilen

Die Ehe von Oliver und Amira Pocher ist gescheitert, doch ihre berufliche Zusammenarbeit und das gemeinsame Wohnen bleiben bestehen. In Ihrem Podcast sprachen sie nun über die Gründe.

Köln - Schluss, aus und vorbei? Nach sieben Jahren Beziehung und vier gemeinsamen Ehejahren machten Oliver Pocher (45) und Amira (30) in ihrem Podcast „Die Pochers!“ ihre Trennung öffentlich. Zuvor sprachen beide über Wochen hinweg über ihre Ehekrise, doch letztendlich folgte das Liebes-Aus. Trotzdem planen Oliver und Amira Pocher weiterhin zusammenzuarbeiten und auch gemeinsam wohnen.

Amira und Oli Pocher haben demnach erst einmal vor, weiter zusammen unter einem Dach zu leben. Die Trennung scheint an Amira zwar nicht spurlos vorbeizugehen, da sie bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt nach Bekanntgabe der Trennung in Tränen ausbrach, aber für ihre Kinder möchte Amira weiterhin alles weitere „vernünftig machen“. Sie stellt aber klar: „Wenn keine Kinder im Spiel wären, hätte man das jetzt nicht gemacht“.

Fans der Pochers können sich aber trotz Trennung weiterhin auf eine gemeinsame Zusammenarbeit freuen: „Von uns werdet ihr weiterhin hoffentlich zusammenhören“, so Amira. So soll der gemeinsame Podcast weiterhin fortgeführt werden.

Alle Infos zu Amira Pocher

Amira Pocher wurde 1992 als Amira Aly in Klagenfurt am Wörthersee als Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters geboren. Sie arbeitete zunächst als Hairstylistin und Visagistin, bis sie 2014 nach Deutschland zog. Im Jahr 2016 lernte sie Comedian und Entertainer Oliver Pocher über die Dating-App „Tinder“ kennen. 2019 heiratete das Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die 2019 und 2020 auf die Welt kamen. Anfang 2020 trat Amira Pocher das erste Mal - an der Seite ihres Mannes – in einer TV-Sendung auf. Seither folgten diverse Auftritte. Im April 2020 starteten die Pochers ihren Podcast namens „Die Pochers hier!“. 2022 nahm Amira Pocher an der 15. Staffel der RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ teil. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (42) belegte sie den 4. Platz.