„Das bist doch nicht du!“: Sylvana Wollny so verändert, dass sie von eigenen Fans nicht wiedererkannt wird

+ © Instagram/Sylvana Wollny Sylvana Wollny zeigt sich auf Instagram gern mal ungeschminkt © Instagram/Sylvana Wollny

In den vergangenen Monaten hat sich Sylvana Wollny stark verändert. Die Kilos schienen nur so zu purzeln. Doch es ist nicht nur der Gewichtsverlust, der Fans nun staunen lässt - denn die Wollny-Tochter wirkt in ihrem neusten Instagram-Post völlig verändert.

Von der alten Sylvana Wollny (30) ist kaum noch etwas übrig. Wie sie bereits im November bekannt gab, wiegt die 30-Jährige nur noch knappe 72 Kilogramm. Doch nicht nur ihre schlanke Figur lässt ihre Fans nun erstaunt zurück.

Fans erkennen Sylvana Wollny nicht wieder

Vor wenigen Tagen (26. März 2022) postet Sylvana Wollny ein Foto auf Instagram. Sie steht vor dem Spiegel und macht ein Selfie - erstmal nichts Besonderes. Doch die Mama zweier Töchter sieht plötzlich ganz anders aus als sonst.

Die hübsche Reality-TV-Darstellerin trägt ihr Haar offen. In sanften Wellen fällt ihre blonde Mähne weit bis über ihre Schultern. Der Wollny-Sprössling ist dezent geschminkt und trägt eine cremefarbene Strickjacke. Zufrieden lächelt sie ihr Ebenbild an.

Fans sind begeistert von Sylvanas Transformation

„Ich dachte gerade ‚Hä, seit wann hab ich Dagi Bee abonniert‘“, wundert sich einer ihrer Fans. Und stellt dann fest: „Hab dich gar nicht erkannt!“ Und damit steht der Instagram-Nutzer nicht alleine dar. Denn zahlreiche Fans hätten Sylvana kaum wiedererkannt. „Siehst hier ganz anders aus, ist aber positiv gemeint. Siehst echt sehr gut aus“, findet ein Follower.

+ Fans im Netz erkennen Sylvana Wollny kaum wieder © Instagram/Sylvana Wollny

Während die meisten Fans von der Transformation der Zweifach-Mama begeistert scheinen, kritisiert ein Fan: „Das bist doch nicht du ... Sylvana!“ Ironischerweise lautet Sylvana Wollnys Bildunterschrift: „Sei du selbst, alle anderen gibt es schon!“

Schon im Sommer begeisterte Sylvana Wolly ihre Fans mit ihrem Abnehmerfolg. Damals postete sie ein Vorher-Nachher-Foto, auf dem der Unterschied unschwer zu erkennen ist. Verwendete Quellen: Instagram/Sylvana Wollny