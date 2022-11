Das erste Mal mit 13: Elternkrieg zwischen Sarah Engels und Pietro Lombardi wegen Sohn Alessio

Von: Stella Rüggeberg

Bei der Kindererziehung können die Meinungen auseinandergehen. Das scheint auch bei Sarah Engels und Pietro Lombardi der Fall zu sein. Der DSDS-Sieger würde es feiern, wenn sein Sohn schon bald sein erstes Mal hat - Sarah nicht.

Köln - Pietro Lombardi (30) und Sarah Engels (30) haben sich trotz ihrer Trennung im Jahr 2019 eigentlich immer gut verstanden. Gemeinsam erziehen sie ihren Sohn Alessio (7). Doch gerade da gehen die Meinungen der beiden Elternteile weit auseinander.

Pietro Lombardi wäre stolz, wenn sein Sohn mit 13 sein erstes Mal hätte

Eine Aussage des „Phänomenal“-Sängers sorgt derzeit für mächtig Wirbel. In seinem Podcast verriet er, dass er stolz wäre, wenn sein Sohn mit 13 Jahren sein erstes Mal hätte. Im Fall von Alessio wäre das schon in sechs Jahren! „Also, wenn unser Kind 13 ist, dann ist schon Ramba Zamba!“, formulierte er es. Auch seine Verlobte Laura, mit der er ein gemeinsames Kind erwartet, ist der Meinung, Kinder seien heutzutage viel weiter als damals.

„Wenn du so das erste Mal Bambambambam hörst, ist das geil im Sinne von: Let’s go, my Sohn!“, feiert Pietro Lombardi die Vorstellung. „Ich glaube, als Papa ist man ein bisschen stolz, wenn der Sohn mit 13 kommt und sagt: ,Papa, ich habe heute Spaß gehabt’“, fährt er fort. Damit stößt er auf harte Kritik, denn Sarah Engels findet solche Äußerungen überhaupt nicht angemessen.

Liebesgeschichte von Sarah Engels und Pietro Lombardi Pietro Lombardi und Sarah Engels lernten sich 2011 in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ kennen. Im März 2013 folgte die Hochzeit und zwei Jahre später dann der gemeinsame Sohn Alessio. 2019 ließ sich das Paar scheiden. Sarah Engels ist seit 2021 mit Julian verheiratet und hat mit ihm auch schon eine gemeinsame Tochter.

Elternkrieg zwischen Sarah Engels und Pietro Lombardi wegen Sohn Alessio

Zwar beantwortet Sarah Engels keine konkreten Fragen, „allerdings möchten wir aufgrund unserer Fürsorgepflicht klarstellen, dass wir uns als Familie von solchen Aussagen ganz klar distanzieren und eine andere Wertevermittlung anstreben“, lautet ihr Statement in einer Instagramstory. Dass sie mit ihrem Ex-Mann diesbezüglich noch ein privates Wörtchen reden wird, liegt nahe.

Schon bald erwartet Pietro Lombardi sein zweites Kind. Laura Maria Rypa (26) ist hochschwanger und vermisst ihren Job als Anwaltsfachkraft. Ob sie nach der Geburt ihres Babys zu ihrem alten Beruf zurückkehren wird, lässt sie offen. Verwendete Quellen: Instagram/sarellax3 & AudioNow/Laura und Pietro ON OFF