„Das erste Mal im Leben blasen": Antonia Hemmer auf dem Weg zum Club von Polizei gestoppt

TV-Star Antonia Hemmer wollte am Wochenende feiern gehen. Doch auf dem Weg zu Club wurde sie von der Polizei angehalten.

Antonia Hemmer und ihr Freund Patrick Romer sorgten im „Sommerhaus der Stars“ immer wieder für Schock-Momente. Insbesondere fiel den Zuschauern und Kandidaten auf, wie gemein Patrick mit seiner Freundin umging. Immer wieder ließ er fiese Sprüche gegen Antonia ab und kritisierte sie. Doch diese scheint das nicht an sich heranzulassen und geht ohne Patrick feiern.

Immer wieder versuchen Freunde und Fans von Antonia Hemmer, sie von einer Trennung zu überzeugen. Doch diese zeigte nun auf Instagram, dass sie keine Lust mehr hat sich das anzuhören. Stattdessen geht sie feiern. Die Blondine war auf dem Weg zu einem Club, als sie von der Polizei aufgehalten worden ist. In ihrer Instagram Story erzählt sie: „Da stand die Polizei, die hat mich erst mal angehalten und ich musste das erste Mal in meinem Leben blasen.“

Sie wollte mit dem Auto in eine Fußgängerzone fahren

Die Make-up-Artistin fügt nach einer kurzen Pause hinzu: „Also pusten! Das hat mich jetzt ganz aus dem Konzept gebracht.“ Die Erklärung, weshalb sie angehalten worden ist, liefert die Blondine dann auch: „Ich wurde einfach von der Polizei angehalten, als ich in Nürnberg in die Fußgängerzone fahren wollte, weil mich das Navi so gelenkt hat. Ich hatte natürlich auch keinen Führerschein dabei, keine Fahrzeugpapiere, nichts. Ich wurde zum Glück verwarnt, aber ich hatte alles andere wie Warndreieck, Rettungsweste und den Verbandskasten mit.“