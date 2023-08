„Das esse ich nur, wenn ich eingeladen werde“: Krasavice bezeichnet Bohlen als Geizhals

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Katja Krasavice nicht besonders gut auf Dieter Bohlen zu sprechen ist. In ihrem Podcast beschrieb sie den TV-Star jetzt sogar als Geizhals.

Berlin – Während ihrer gemeinsamen Zeit als Juroren bei „Deutschland sucht den Superstar“ gerieten Katja Krasavice (26) und Dieter Bohlen (69) bekanntlich heftig aneinander. Seitdem äußerte sich die Rapperin mehrfach abfällig über ihren Ex-Kollegen – nun legt die Musikerin noch einmal nach.

Katja Krasavice lästert in ihrem Podcast über Dieter Bohlen

Katja Krasavice sprach in ihrem Podcast „Queen of Bitches“ zuletzt häufiger über Dieter Bohlen. In der neuesten Folge des Audioformats verriet Krasavice beispielsweise, dass sie vor ihrer DSDS-Teilnahme einige Sonderklauseln in ihren Vertrag aufnehmen ließ, mit denen sie Bohlen einen Maulkorb verpassen wollte. Doch auch die rechtlichen Absicherungen konnten die Auseinandersetzungen zwischen den Hitzköpfen letzten Endes nicht verhindern.

In „Queen of Bitches“ berichtete Katja Krasavice ebenfalls von ihrem ersten Treffen mit dem Poptitan. Um die Zusammenarbeit an einer neuen Version des Modern Talking-Megahits „You’re My Heart, You’re My Soul“ zu besprechen, lernten sich Bohlen und die „Dicke Lippen“-Interpretin nämlich bereits 2021 in einem Berliner Restaurant kennen. Schon damals habe der DSDS-Chefjuror keinen besonders guten ersten Eindruck hinterlassen, gibt Krasavice in ihrem Podcast preis.

Laut Katja Krasavice fehlt es Multimillionär Dieter Bohlen an Gastgeberqualitäten

Ihr erstes Treffen mit Dieter Bohlen begann laut der feministischen Musikerin zunächst vielversprechend. Doch dann ging es für Katja Krasavice steil bergab. Sie berichtet: „Wir waren essen. Für mich ist es normal, dass ich Leute einlade. Aber es kam nicht mal der Anreiz zu sagen: ‚Ihr seid in meiner Stadt, ich lade euch ein, ihr seid hierhergekommen.‘“ Doch nicht nur das: Bohlen habe zwar durchweg betont, wie teuer insbesondere eines der Gerichte des Edelrestaurants sei, kredenzen wollte er seinem Dinner-Gast dieses allerdings nicht. Als Katja nach dem Preis der Luxusmahlzeit fragte, bekam sie zur Antwort: „70 Euro! Das ist teuer, das zahle ich nicht. Das esse ich nur, wenn ich eingeladen werde.“

Gegenüber Katja Krasavice habe sich Dieter Bohlen im Laufe des Abends als echter Geizhals präsentiert. „Man muss mal überlegen, wie reich er ist. Ich kann es mir nicht leisten, 70 Euro für ein Gericht auszugeben, aber er kann es sich leisten – aber er will es nicht“, kritisiert sie das Verhalten des TV-Stars. Eines scheint klar: So schnell werden Bohlen und Krasavice wohl keine Freunde mehr. Apropos Freund: Vor Kurzem hat Katja Krasavice verraten, dass sie als Single total zufrieden sei. Verwendete Quellen: Podcast „Queen of Bitches“