„Schon tragisch“: Lucas Cordalis dichtet Schlagerhit seines Vaters um - Fans stinksauer

Lucas Cordalis trat bei „Das große Schlagercomeback.2022“ mit einer neuen Version von Anita auf. © dpa-Zentralbild | Tom Maelsa & dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

Lucas Cordalis trat bei „Das große Schlagercomeback.2022“ mit einer neuen Version von Anita auf. Nicht allen Fans seines Vaters Costa Cordalis passt das.

Leipzig – Für Lucas Cordalis (54) ist eines ganz klar: Er will in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters, der Schlagerlegende Costa Cordalis (†75), treten. Zuletzt sang er sogar im Fernsehen darüber: Mit dem Lied „Versprochen, dass es weitergeht“ will der Sänger sein Versprechen wahrmachen und die „Ära Cordalis“ weiterführen. Wohl nicht zuletzt deshalb trat er jetzt bei „Das große Schlagercomeback.2022“ mit dem größten Hit seines Vaters auf. „Anita“ heißt bei Lucas allerdings „Daniela“ — und damit ist offensichtlich seine Ehefrau Daniela Katzenberger (35) gemeint, mit der er gemeinsam auf Mallorca lebt und eine Tochter großzieht.

Die Melodie hat noch immer den typischen Ohrwurmcharakter, doch im Text singt Lucas Cordalis von einer anderen Frau: „Ich traf dich irgendwo und ließ dich nicht mehr los — Daniela! Blond war dein Haar, die Augen wie zwei Sterne so klar! Du machst Träume wahr, bist immer für mich da — Daniela! Und jeden Tag neu fühl ich mich so frei und du machst mich so high!“ Was manche als süße Geste für seine Partnerin interpretieren, geht insbesondere eingefleischten Costa-Cordalis-Fans allerdings ziemlich auf die Nerven.

Lucas Cordalis begeistert nicht alle Zuschauer mit seiner neuen Version von „Anita“

Bei seinen Bühnenauftritten erinnert Lucas Cordalis regelmäßig an seinen Vater Costa. In der Ballermann-Krimiserie „Der König von Palma“ verkörperte er den verstorbenen Schlagerstar sogar vor der Kamera. Dass Lucas und Costa sich sehr nahe standen, ist also offensichtlich. Doch auf Social Media werfen einige User, dem lange Zeit eher unbekannten Sänger, Kalkül vor.

Auf Twitter schrieb eine Nutzerin über Lucas Cordalis’ Auftritt bei „Das große Schlagercomeback.2022“: „Schon tragisch, immer den Vater kopieren zu müssen und ihn nie zu erreichen.“ Autsch! Doch die Kommentatorin geht noch weiter: Ihrer Meinung nach wolle Lucas jetzt nicht nur die Beziehung zu seinem Vater, sondern auch die zu seiner Ehefrau Daniela Katzenberger zu Geld machen. Es steht weiter zu lesen: „Immer ‚Sohn von’ und jetzt auch noch ‚Mann von‘ — einfach gruselig.“