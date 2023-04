„Das Hirn muss stimmen“: Natascha Ochsenknecht packt über ihren Traummann aus

Auf Instagram hat sich Natascha Ochsenknecht den Fragen ihrer Follower gestellt. Dabei hat sie einige interessante Details aus ihrem Leben erzählt.

In einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal hat sich Natascha Ochsenknecht (58) allen möglichen Fragen ihrer Follower gestellt. Das ehemalige Model und ihre Familie kann man aktuell in der Reality-Doku „Diese Ochsenknechts“ sehen. Kein Wunder also, dass die Fans gerade der am Privatleben der dreifachen Mutter interessiert sind.

Ein User fragte Natascha in der Fragerunde: „Was hättest du aus heutiger Sicht in deinem Leben anders gemacht?“ Die Ex-Ehefrau des Schauspielers Uwe Ochsenknecht (67) antwortete: „Sich in Beziehungen nicht alles bieten lassen.“ Wie sie erklärte, hätte sie in früheren Beziehungen wohl mehr für sich einstehen müssen. Daraus habe sie für die Zukunft ihre Lehren gezogen.

Kommt der Traummann noch?

Gegenüber promiflash.de erwähnte die Reality-TV-Darstellerin, dass sie zwar nicht aktiv auf der Suche nach einem Partner sei. Aber vollkommen abgeneigt sei sie eben auch nicht. So meinte sie: „Wenn irgendwann ein Typ vor mir steht, wo ich sage ‚Oh mein Gott‘. (…) Da bin ich jetzt auch bereit zu sagen, das kann man auch mal austesten.“ Sie verriet auch, was ihr an einem potenziellen Traumtypen am wichtigsten ist: „Das Hirn muss stimmen.“