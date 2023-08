Das ist dran an dem Gerücht, dass Peter Klein bei „Promi Big Brother“ mitmacht

Peter Klein steht nach der Trennung von seiner Ex Iris Klein vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit. Ist ihm deshalb jetzt ein Platz im „Promi Big Brother“-Haus sicher?

Mallorca – Ist Peter Klein (56) ein Kandidat der neuen Staffel „Promi Big Brother“? Seit Monaten sorgt der Noch-Ehemann von Iris Klein (56) für Schlagzeilen: Immer wieder schießt das Ex-Paar öffentlich gegeneinander. Nun legt die Mutter von Daniela Katzenberger (36) nach – und streut Gerüchte, dass Peter demnächst in den TV-Container ziehen wird.

Packt Peter Klein bald im „Promi Big Brother“-Haus über Iris aus?

Immer wieder liefern sich Peter und Iris Klein einen öffentlichen Schlagabtausch, nun spricht die Mutter von Daniela Katzenberger in einem Instagram-Beitrag erneut über ihren Ex. „Wenn mein Ex im Promi BB-Haus sein 5678904257-igstes Interview gibt“, ziehe sie sich nicht warm an, „da hier auf der Insel 33 Grad und Sonnenschein sind“, erklärt sie in einer Story, die offenbar in ihrer Wahlheimat Mallorca entstanden ist. „Der Einzige, der lügt, ist er selbst, er hat einfach zu viel Zeit! Arbeiten wäre die Lösung“, schießt sie weiter gegen ihren Ex.

Laut Bild ist eine „Promi Big Brother“-Teilnahme von Peter Klein nicht geplant. Der Hobbysänger wolle sich stattdessen auf seine Musik konzentrieren. Laut Iris soll ihr Ex jedoch gesagt haben, „dass sie beide als Influencer durchstarten wollen und dazu müssen sie erst mich bei den Kooperationspartnern schlecht reden. Reicht es nicht mal langsam, Herr Klein“, wettert die 56-Jährige und bezieht damit auch Yvonne Woelke (41) mit ein – mit der Berlinerin soll Peter am Rande des Dschungelcamps eine Affäre gehabt haben.

Peter Klein kündigt große Enthüllung an

„Genieße deine neue Liebe und geht mir nicht länger auf die Eier, die ich immerhin besitze“, erklärt Iris Klein und schreibt in ihrer Wutrede weiter: „Wird ihm nur noch zugehört, wenn er über mich redet? Bitte lass mich endlich in Ruhe, Herr Klein. Ihr fragt alle, warum er mir ständig droht? Ganz einfach: Weil er Presse braucht und die bekommt er nur, wenn er über mich redet.“

Noch ist nicht viel über die neue „Promi Big Brother“-Staffel bekannt. Doch kein Geringerer als Peter Klein wird aktuell als Kandidat gehandelt. © IMAGO / STAR-MEDI & SAT.1

Zuvor hatte Peter Klein ebenfalls in einer Instagram-Story angekündigt, dass „der Tag kommen wird“, an dem er sich zur Situation und offenbar zu den Anschuldigungen seiner Ex-Partnerin äußern werde. Er wolle dann „komplett seine Wahrheit“ erzählen. „Die Person, die alles in die Öffentlichkeit getragen hat, […], die wird sich wundern. Ich sage nur eins: Zieh‘ dich warm an. Bald ist es soweit, freu‘ dich drauf, Feuer frei.“

Aktuell ist der 56-Jährige gemeinsam mit Yvonne Woelke in dem RTL-Format „Wettkampf in 4 Wänden“ zu sehen, doch eigentlich sollte Peter mit einer ganz anderen Person an der Show teilnehmen. Verwendete Quellen: Instagram/iris_klein_mama_, Bild