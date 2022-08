„Das ist einfach surreal“: Amira Pochers Sohn sieht aus wie sie als Kind

Teilen

Amira und Oliver Pocher halten ihre Kinder aus der Öffentlichkeit raus - Das Aussehen und die Namen ihrer Kids sind streng geheim © dpa | Tobias Hase & Instagram/amirapocher

Der Apfel fällt oft nicht weit vom Stamm. Dies bewahrheitet sich auch bei Amira Pocher und ihrem Sohn. Die Moderatorin zeigt ein Kinderfoto von sich, auf dem sie ihrem Kind zum Verwechseln ähnlich sieht.

Döllach - Gemeinsam halten Amira (29) und Oliver Pocher (44) ihre Kinder aus der Öffentlichkeit raus. Es sind sowohl Aussehen als auch Namen der Kids unbekannt. Einzig und allein in ihrem Podcast „Die Pochers hier!“ geben sie manchmal ein paar Details über ihre Sprösslinge preis. Amira hat zum Beispiel verraten: „Die sind so unterschiedlich. Allein von der Optik.“ Zusammen haben die beiden zwei Söhne. Jetzt scheint es so, dass Kind Nummer 2 vor allem nach seiner Mutter kommt, zumindest was das Äußerliche anbelangt.

Als die Moderatorin jetzt ihre alte Heimat in Österreich besucht, findet sie ein Kinderbild von sich selber. Sie postet das Bild in ihrer Instagram-Story und schreibt: „Das ist einfach surreal“. Der Grund für ihr Staunen ist die Ähnlichkeit zu ihrem eigenen Sohn. „Mein Kleiner sieht einfach aus wie ich damals“, sagt Amira. Auch die Fans sind überrascht, denn mit diesem Post gibt sie zum ersten Mal etwas über das Aussehen ihrer Kinder preis.

Amira Pochers Sohn sieht ihr zum Verwechseln ähnlich

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

Als Amira ihre alte Heimatdorf Döllach in Österreich besucht, nimmt sie ihre Follower auf eine Tour mit durch ihr Elternhaus. An der Tür ihres alten Kinderzimmers hängt das Bild, auf dem sie ihrem Sohn zu verwechseln ähnlich sieht. Selber geschockt zoomt sie an das Foto ran und erzählt: „Das ist gerade so, als würde ich euch ein Foto von meinem Sohn zeigen. Das ist so gruselig, dass er einfach identisch aussieht, nur mit helleren Haaren.“ Wie ihr Sohn aussieht, behält Amira aber immer noch für sich. Wenn Fans ihre Kinder mal zu Gesicht bekommen werden, bleibt abzuwarten.