„Das ist Horror“: Jana Ina Zarrella verzweifelt an Mathehausaufgaben ihres Kindes

Horror-Matheaufgaben

+ © Instagram/Jana-Ina Zarrella Die Zweifach-Mama Jana Ina Zarrella hilft ihren beiden Kindern, wo immer sie auch kann. Doch bei den Matheaufgaben scheint die Grenze erreicht zu sein. (Fotomontage) © Instagram/Jana-Ina Zarrella

Die Zweifach-Mama Jana Ina Zarrella hilft ihren beiden Kindern, wo immer sie auch kann. Doch bei den Matheaufgaben scheint die Grenze erreicht zu sein.

Köln - Für Jana Ina Zarrella (45) ist die Schulzeit schon ein paar Jahre her. Und doch setzt sich die zweifache Mutter nun wieder an Schulaufgaben, um ihren Kindern damit zu helfen. Ihre beiden sind in der dritten und achten Klasse. Doch vor allem die Matheaufgaben sind wohl gar nicht ohne – auch nicht für die 45-Jährige, wie sie auf Instagram verrät.

Erst kürzlich postet Jana Ina Zarella ein Video von sich in ihrer Instagram Story. Darin ist sie beim Spazieren gehen in ihrer Nachbarschaft zu sehen. Der Grund für diese Auszeit? Die Sängerin hatte davor ihrem jüngeren Sohn bei den Hausaufgaben geholfen. Das sei so stressig und schwer gewesen, dass Jana Ina erst einmal eine Pause an der frischen Luft gebraucht hat: „Mathe ist definitiv nicht meine Stärke - war es noch nie und wird es auch nie werden.“

Die Sängerin kann ihrem Sohn in der 8. Klasse nicht mit Mathe helfen

Doch damit noch nicht alles, die Sängerin gesteht auch: „Leute, ich sag‘s euch: Mathe, dritte Klasse - also eigentlich Mathe, egal in welcher Klasse - das ist Horror“. Sie erzählt außerdem, dass sie komplett vergessen habe, wie schwer Mathe damals in der Schule gewesen ist und verrät, dass sie das Rechnen manchmal fast schon „wahnsinnig machen“ kann. Ihrem älteren Sohn könne sie mittlerweile gar nicht mehr helfen: „Da bin ich sowieso raus, kann gar nicht helfen und checke nichts mehr“.