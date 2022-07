Großes Problem im Urlaub

Für Daniela Katzenberger ging es kürzlich mit Mann, Tochter, Mama und Stiefvater nach Griechenland. Doch in der Unterkunft traf der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin der Schlag. Denn in keinem Schlafzimmer befindet sich ein Fernseher.

Griechenland/ Mallorca - Für Daniela Katzenberger ging es kürzlich gemeinsam mit ihrem Mann Lucas Cordalis, Töchterchen Sophia, Mama Iris Klein und Stiefvater Peter in den Urlaub nach Griechenland. Doch als die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ihre Unterkunft genauer unter die Lupe nimmt, trifft sie plötzlich der Schlag. Denn das Ferienhaus hat in keinem Schlafzimmer einen Fernseher - für die Kultblondine, ein heftiges No-Go.

Daniela Katzenberger im Urlaub in Griechenland

Seit ihrer Auswanderung nach Mallorca, bei der sie von den „Goodbye Deutschland“-Kameras begleitet wurde, ist Daniela Katzenberger deutschlandweit bekannt und hat sogar ein eigenes TV-Format. In „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ gibt sie ihren Fans regelmäßig einen Einblick in ihr Privatleben.

In der neuen Folge, die am 29. Juni auf RTl2 zu sehen ist, reist sie gemeinsam mit Mann, Tochter, Mutter und Stiefvater nach Griechenland. Doch in der Unterkunft scheint Daniela der Schlag zu treffen. Schläft sie sonst immer mit Fernseher ein, scheint sie im Urlaub genau darauf verzichten zu müssen. Denn in keinem der Schlafzimmer befindet sich ein Fernseher.

„Das ist ja schrecklich“: Daniela Katzenberger muss im Urlaub auf Fernseher verzichten

„Das ist ja schrecklich. Ohne Fernseher schlafen? Also tagsüber ist okay, da kann ich auch ein Buch lesen. Aber was mache ich denn Abends?“, bringt die 35-Jährige ihr Entsetzen darüber zum Ausdruck und schaut sich anschließend in jedem der Zimmer nochmal genau um. Doch außer im Wohnzimmer lässt sich tatsächlich nirgends im Haus ein Fernseher finden. Ob die Katze deshalb nun tatsächlich die nächsten Tage auf dem Sofa schlafen wird? Das erfahren die Zuschauer bereits am 29. Juni um 20.15 Uhr auf RTL2.

Ihre Deutschlandreise musste Daniela Katzenberger kürzlich wegen Flugchaos absagen - auf Instagram erklärte sie ihre Entscheidung. Verwendete Quellen: Facebook.com/RTLZWEI