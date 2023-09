Das ist Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier bei einer Frau wichtig

Teilen

Andreas Gabaliers Lieder handeln oft von Liebe – der Sänger selbst hat auch ganz genaue Vorstellungen, was seine nächste Partnerin angeht.

München - Auch wenn ihm die Herzen zu Füßen liegen, geht Sänger Andreas Gabalier (38) nun schon seit vier Jahren offiziell als Single durchs Leben. Zuvor war er sechs Jahren lang mit der Moderatorin Silvia Schneider (41) liiert. Die Augen hält der Musiker aber offenbar offen. Jetzt hat der Österreicher im Interview mit Bunte verraten, worauf er bei einer Frau achtet.

Das sollte Andreas Gabaliers nächste Partnerin mitbringen

„Ich achte auf die Ausstrahlung, die Fröhlichkeit, die Lockerheit – das ist es eigentlich, was eine Frau sexy macht“, sagte er beim traditionellen Anstich im Schottenhamel-Festzelt in München. Auch bei einer Dirndl-Trägerin schaut er gerne mal hin: „Es darf frech sein, es darf kurz sein, es darf aber auch traditionell hochgeschlossen sein.“

Fürst Albert, Uschi Glas & Nino de Angelo: Diese Promis lassen es auf dem Oktoberfest krachen Fotostrecke ansehen

Der erfolgreiche Sänger aus der Steiermark findet, dass das Kleid zum Typ passen müsse. „Das Schöne an der Tracht ist, dass einfach jeder – jung und junggeblieben – gut ausschaut.“ Er selbst setzt am liebsten auf schwarze Kleidung und freut sich, dass er deshalb nicht allzu lange benötigt, um seine Outfits zusammenzustellen.

Liebe und Job zu vereinbaren fällt Andreas Gabalier schwer

Wie schwierig es für ihn ist, Job und Liebe unter einen Hut zu bekommen, verriet er im Frühjahr in der ersten Ausgabe seiner eigenen Zeitschrift, dem „Andreas Gabalier Magazin“: „Eine Beziehung ist neben so einem Erfolg schwer zu meistern. Ich habe das bei so vielen Kollegen gesehen. Vier Kinder mit drei Frauen. Dann kommt Weihnachten, die Geburtstage – und ein Riesenkopfweh.“ Seine Schlussfolgerung: „Deshalb halte ich mich zurück. Mein Weg vereinnahmt mich sehr. Aber klar, ich bin 38, und irgendwann muss ich mir die Frage stellen, ob da noch etwas anderes kommen soll.“ Er habe sich zudem vorgenommen, eine künftige Beziehung nicht mehr so sehr in der Öffentlichkeit darzustellen.

Seit vier Jahren gilt Andreas Gabalier als Single. Jetzt verriet der Volks-Rock‘n‘Roller, was seine nächste Partnerin mitbringen soll. © IMAGO / Spöttel Picture & IMAGO / Just Pictures

Auf dem Oktoberfest ist der Volks-Rock‘n‘Roller aber nicht nur, um die Dirndlträgerinnen zu begutachten. Dort kommt es auch zu einem Zusammentreffen der Schlager-Elite. Andreas Gabalier und Florian Silbereisen ließen es im Wiesn-Bierzelt ordentlich krachen. Verwendete Quellen: Bunte.de