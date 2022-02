Affäre mit Matthias Reim? Schlagerstar Sonia Liebig kann über neue Gerüchte nur lachen

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Sonia Liebing und Matthias Reim sollen ein Paar sein? So ein Quatsch stellt die Schlagersängerin jetzt in ihren Instagram-Storys klar und poltert heftig gegen die Verfasser dieser Lügengeschichte. (Fotomontage) © Instagram/Sonia Liebing

Sonia Liebing und Matthias Reim sollen ein Paar sein? So ein Quatsch! Das stellt die Schlagersängerin jetzt in ihren Instagram-Storys klar und schießt heftig gegen die Verfasser dieser Lügengeschichte.

Köln - Die Gerüchteküche um Sonia Liebing (32) und Matthias Reim (64) brodelt - zumindest, wenn es nach einer deutschen Boulevardzeitung geht. Mit einer großen Portion Sarkasmus räumt die Schlagersängerin in ihren Instagram-Storys jetzt mit diesen erfundenen Geschichten auf - kann sich aber eine Spitze an den Urheber dieser Gerüchte nicht verkneifen, wie tz.de berichtet.

Sonia Liebing und Matthias Reim: Liebesgerüchte sind frei erfunden

„Die Katze ist aus dem Sack. Der Matze und ich, wir sind together forever. Und warum tun wir das bloß der Christin an? Der hat das Kind zwar der Christin verpasst, liebt aber mich“, so Sonia Liebing in ihrer neusten Instagram-Story. Doch dieses „Liebesgeständnis“ ist natürlich nicht ernst gemeint. Die Schlagersängerin macht sich damit nur über die neusten Liebesgerüchte um sie und Matthias Reim lustig.

Sonia Liebing ist sauer: In ihrer Instagram-Story äußert sich zu den Liebesgerüchten zwischen ihr und Matthias Reim. © Instagram/Sonia Liebing

Im unteren rechten Rand der Instagram-Story ist der entsprechende Artikel eingeblendet. „Schock für seine schwangere Frau. Warum tut er Christin das nur an?“, heißt es dort. Sonia Liebing kann über solche Gerüchte nur schmunzeln. „Ich hab heute so lachen müssen“, verrät sie. Ganz so auf die leichte Schulter nimmt sie das Ganze dann doch nicht und schimpft heftig gegen die Zeitung und den Autor dieses Artikels.

Sonia Liebing macht klare Ansage: „Komm hier vorbei, (...), dann kriegst du von mir einen Nackenschlag“

„Es gibt ja auch noch so viele dumme Menschen, die das auch noch glauben. Dann krieg ich den Shitstorm, der Matthias kriegt den Shitstorm und Christin ebenfalls, weil sie sich ja das Kind verpassen hat lassen“, kracht Sonia Liebing gegen den Verfasser des Artikels.

Lesen Sie auch Nach Riesen-Shitstorm von BTS-Fans: Das plant Ex-BR-Moderator Matthias Matuschik für 2022 Im Februar 2021 lästert Matthias Matuschik in seiner BR-Radioshow heftig über die südkoreanische Boyband BTS. Dafür erntet er einen weltweiten Shitstorm - der ihn beinahe ruiniert. Nach Riesen-Shitstorm von BTS-Fans: Das plant Ex-BR-Moderator Matthias Matuschik für 2022 Long-Covid-Talk in ARD: Plasberg stellt „blöde“ Frage - Eckart von Hirschhausen wütend In „Hart aber Fair” spricht Frank Plasberg mit seinen Gästen über Long Covid, kein Corona-Ende und Erwartungen an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Long-Covid-Talk in ARD: Plasberg stellt „blöde“ Frage - Eckart von Hirschhausen wütend

Doch damit nicht genug: Die Schlagersängerin macht anschließend noch eine klare Ansage: „An denjenigen, der den Text geschrieben hat: Komm hier vorbei, (...), dann kriegst du von mir einen Nackenschlag, dann fliegst du bis zum Matthias nach Hause und kannst ihm erklären, was die ganze Kacke hier soll!“.

Matthias Reim und Christin Stark haben im Moment wirklich anderes zu tun, als sich um solche Gerüchte zu kümmern. Der „Verdammt, ich lieb dich“-Sänger verriet erst kürzlich, dass Christin gerade unter starken Stimmungsschwankungen leidet und an manchen Tagen vom „Hormonteufel“ geritten wird.