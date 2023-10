Die erste heiße Hotelnacht

Von: Maria Zsolnay

Schauspieler Stephan Luca mit Küchenchef Matthias Brenner © Gisela Schober für Getty Images for Rosewood

Die Münchner haben eine neue Affäre: Das Rosewood ist schön und stylish, verführerisch und verdammt teuer – eine perfekte Geliebte eben, die sich am Mittwochabend in der Bewunderung von 650 Gästen sonnte. Sie alle feierten die erste heiße Nacht in dem neuen Luxushotel im Herzen der Stadt – neugierig auf alles, was die frisch Aufgehübschte zu bieten hat.



Und das ist eine Menge: Hotel-Direktor Roland Dürr ließ großzügig Champagner ausschenken, die Küche lieferte ununterbrochen frischen Nachschub von Mini-Wiener-Schnitzel, Thunfisch-Sashimi und Kaviar-Blinis. „Fantastisch“, schwärmte Schönheits-Chirurgin Dr. Constance Neuhann-Lorenz, die die Brasserie Cuvilliés auch vor oder nach der Oper aufsuchen will.



Die Neugierde trieb auch die gastronomische Luxus-Konkurrenz wie ­Michael Käfer und Uli Dahlmann in die neuen Hallen, den bayerischen Hochadel (Poldi von Bayern), Unternehmerinnen wie Regine Sixt oder Firmen-Bosse wie Bernd Döpke von BMW, der sein adventliches Charity-Dinner demnächst hier ausrichten wird.



Für Instagram-taugliche Bilder bat man die jungen Schauspiel-Talente Jannis Niewöhner, Janina Uhse und Laura Osswald für eine Nacht ins Hotel.



Jung ist auch die Geschäftsführerin der Rosewood-Kette: ­Sonia Cheng ist gerade mal 30 Jahre alt und Teil einer milliardenschweren Immobilienfamilie in Hongkong. Die bespielt jetzt das Gebäude, dass der Schörghuber-Gruppe gehört.



Eine bayerisch-chinesische Verbindung also, denn es war Unternehmerin ­Alexandra Schörghuber, die vor zehn Jahren die Idee zu dem Hotel hatte und sich dann bewusst für Rosewood entschieden hat. „Weil sie den Ort hier respektieren und miteinbeziehen.“ Sie schmiedet bereits den nächsten Hotelplan: „Auch Schloss Fuschl bauen wir zu einem Rosewood um.“ Stilvoll eröffnet wird es zu den Salzburger Festspielen.



Wenn man so viel Luxushotellerie auf die Beine stellt, wo nächtigt man selbst am besten? „Wenn ich Urlaub mache, am liebsten in meinem Haus auf Mallorca“, gesteht Alexandra Schörghuber.



Bescheiden in puncto Übernachtung geht‘s bei Patrick ­Lindner und Peter Schäfer zu. „Wenn wir auf Tournee sind, gibt es oft nur zweckmäßige Hotels“, sagt Lindner diplomatisch. Da könne man von fünf Sternen nur träumen...



Wunderbare Nächte in einem Luxushotel verbrachte einst Jannis Niewöhner. „Für einen Dreh hatte das gesamte Team tagelang ein ganzes Hotel in Berchtesgaden. Wir haben jede Nacht Party gemacht.“



Maria Zsolnay