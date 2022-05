„Das perfekte Promi-Dinner“ mit „Goodbye Deutschland“-Stars aus Mallorca

Danni Büchner, Joelina Karabas und Lisha und Lou treten bei „Das perfekte Promi-Dinner“ gegeneinander an © Instagram/dannibuechner & Instagram/lishaandlou_the_originals

Mit „Goodbye Deutschland“-Stars: In den neuen Folgen von „Das perfekte Promi-Dinner“ treten bekannte Gesichter aus der Auswanderer-Show gegeneinander an. Mit dabei sind Danni Büchner, Joelina Karabas, Lisha und Lou, und viele mehr.

Mallorca – Vox bringt „Das perfekte Promi-Dinner“ in diesem Jahr wieder auf den Sendeplan! Am 3. Juli treten die Stars der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ in Duos gegeneinander an. Dort wird sich herausstellen, wer von den Malle-Stars am besten kochen kann.



Im Frühjahr 2019 war die zunächst letzte Episode von „Das perfekte Promi-Dinner“ gezeigt worden. In diesem Jahr feiert die beliebte Kochsendung ihr Comeback und Vox bringt den Prime-Time-Ableger von „Das perfekte Promi-Dinner“ laut web.de mit vier sommerlichen Specials zurück. Die Kandidaten des Kochwettbewerbs wurden schon bestätigt, wobei die erste Folge am Sonntag (19. Juni) stattfinden wird. An den darauffolgenden Sonntagen können sich die Zuschauer auf die drei weiteren Episoden des Kochwettstreits freuen.

„Das perfekte Promi-Dinner“: Diese „Goodbye Deutschland“-Stars sind dabei!

Zu den Promis, die bei „Das perfekte Promi-Dinner“ gegeneinander antreten, gehören das Mutter-Tochter-Duo Danni Büchner (44) und ihre Tochter Joelina Karabas (23) aus dem Nordosten der Insel und auch die „Sommerhaus der Stars“-Prominenten Lisha und Lou. Ebenfalls und aus dem Süden Mallorcas werden die „Goodbye Deutschland“-Stars Tamara und Marco Gülpen in der Sendung mit dabei sein und ihre Kochkünste zum Besten geben. Zudem wird das in Cala Millor ansässige Paar Mark und Licia Wycislik in der Kochsendung zeigen, was sie am Herd draufhaben.