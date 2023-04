„Das Schicksal will es so“: Beatrice Egli im Quotenduell mit DSDS

Am Samstag wird die neue Ausgabe der „Beatrice Egli Show“ ausgestrahlt. Doch wie es der Zufall will, fällt der Sendetermin mit der Ausstrahlung des DSDS-Finales zusammen.

Berlin – Vor ziemlich genau zehn Jahren gewann Schlager-Star Beatrice Egli (34) mit ihrem Lied „Mein Herz“ das Finale der zehnten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Ironie des Schicksals: Ausgerechnet das Finale der diesjährigen DSDS-Staffel fällt auf den gleichen Termin wie die Ausstrahlung der Show der Sängerin.

Die „Beatrice Egli Show“ läuft am Samstag zum allersten Mal zur Primetime im Ersten, wenn die DSDS-Jury um Dieter Bohlen den Superstar krönen wird. Als Gäste werden Roland Kaiser, Mireille Mathieu, Peter Maffay, B, Nik P., Ute Freudenberg, Johnny Logan und viele andere bei Egli zu Gast sein.

Beatrice Egli wartet mit neuer Single auf

Doch Beatrice Egli bleibt in Bezug auf die Quoten-Konkurrenz entspannt. „Ich laufe gegen das Finale von DSDS, was ich vor zehn Jahren gewonnen habe, das Schicksal will es so. Nehmen wir es an und hoffen wir, dass ganz viele einschalten im Ersten“, so die Schlagersängerin im MDR-Interview.

Pünktlich zur Erstausstrahlung ihrer eigenen Show wird auch Beatrice Eglis neue Single herauskommen. „Herzgesteuert“ wird am 14. April – also am Freitag vor der Sendung – erscheinen. Sie gibt einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album, das im Sommer erscheinen soll. Ob Beatrice Egli den Song in ihrer Show am Samstag singen wird?