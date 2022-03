„Das steht dir so gut“: Fans von Beatrice Egli feiern ihren Hippie-Look

Teilen

Bei einem Konzert stand Beatrice Egli im Hippie-Look auf der Bühne - und verzückte damit ihre Fans! © Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Schlagerstar Beatrice Egli ist für ihren tollen Modegeschmack bekannt. Nun sorgt sie in einem coolen Hippie-Outfit für Begeisterung.

Ob auf der Bühne oder auf Instagram: Beatrice Egli (33) begeistert ihre Fans regelmäßig mit atemberaubenden Outfits. So auch in einem ihrer aktuellen Posts. Darin teilte die Schlagersängerin zwei Fotos aus ihrer „Bunt – Best of Tour“, mit der sie gerade in Deutschland unterwegs ist.

Schlagerstar Beatrice Egli begeistert bei Konzert mit Hippie-Look

Die Aufnahmen zeigen Beatrice in einem coolen Hippie-Look, während sie auf der Bühne steht. Die Schweizerin trägt ein luftiges knielanges Kleid, das sie mit einer Oversized-Jacke in edlen Metallic-Farben kombiniert. Den Look runden braune Stiefeletten mit hohem Absatz ab. Außerdem hat Beatrice ihre ansonsten glatte blonde Haarpracht gegen eine wilde Wallemähne ausgetauscht – typisch Hippie eben.

Im Kommentarfeld verriet die ehemalige DSDS-Siegerin, dass ihr Outfit von dem Züricher Luxus-Modehaus Maison Gassmann stammt. „Ich liebe diesen coolen, lässigen und edlen Look, in dem ich meine VIP-Gäste begrüßen darf“, schwärmte sie. „Danke, dass ich mich in diesem Outfit so wohlfühlen darf - so kann ich diese ganz besonderen Momente auf der Tour noch mehr genießen!“

Beatrice Egli: Fans sind hin und weg von ihrem Outfit

Auch die Fans waren absolut hingerissen von Beatrices Bühnen-Look. „Das steht dir so gut! Hätte dich gestern gerne so gesehen“, kommentierte ein Follower unter dem Bild. Ein weiterer lobte den tollen Modegeschmack der Musikerin: „Wirklich atemberaubende Outfits, die du da immer trägst! Aber du siehst immer super aus, egal was du trägst. Die Kleider heben die Schönheit nur noch hervor.“ Und ein dritter User fasste es schließlich zusammen: Beatrice sei einfach eine „wunderschöne, supersüße, zauberhafte Traumfrau“. Über diese zahlreichen positiven Kommentare wird sich die „Mein Herz“-Interpretin sicherlich freuen.

In einem weiteren Instagram-Beitrag verriet Beatrice indes, wie sehr sie es vermisst hat, für ihre Fans aufzutreten. Denn auch ihr hatte die Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso größer ist nun die Freude, wieder für das Publikum auftreten zu können. „Es macht mich so glücklich, endlich wieder mit meiner musikalischen Familie auf der Bühne zu stehen und diese Freude mit euch teilen zu dürfen!“, zeigte sich der Schlagerstar dankbar.

.