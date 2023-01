„Das waren nicht die letzten Kinder“: Anna-Maria Ferchichi und Bushido planen noch weitere Kinder

Teilen

Bushido und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi haben bereits acht Kinder. Doch ihre Familienplanung ist wohl noch nicht abgeschlossen.

Bushido (44) und Anna-Maria Ferchichi (41) wollen noch weitere Kinder. Die stolzen Eltern haben miteinander schon vier gemeinsame Kinder und Anna-Maria-Ferchichi hat zudem noch einen Sohn aus ihrer ersten Ehe. Im November 2021 sind die Drillinge des Rappers und seiner Frau auf die Welt gekommen. Die drei Mädchen Leonora, Naima und Amaya haben damals das Familienglück perfekt gemacht. Nun hat die stolze Mutter insgesamt acht und Bushido sieben Kinder. Doch damit ist es noch nicht genug, wie sie nun in einer Doku verraten.

In ihrer neuen Dokumentation „Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie“ verriet das Ehepaar ihre künftige Familienplanung. So meinte Bushido frei heraus: „Realtalk: Das waren nicht die letzten Kinder.“ und betonte kurz darauf gleich noch einmal: „Ich habe das im Urin. Das waren nicht die letzten Kinder.“ Doch Ehefrau Anna-Maria ist da eher anderer Meinung: „Ja, ich denke, das war‘s noch nicht. Ich will auch keins mehr. Es reicht. Aber irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass wir noch eins kriegen. Ich habe so ein Gefühl.“

Die Eltern bekommen Hilfe von drei Nannys

3 Wohnzimmer, Pool und Luxus: Bushido und Anna-Maria zeigen neue Dubai-Villa Fotostrecke ansehen

Das Leben mit acht Kindern ist nicht ohne – Doch die Eltern stemmen den Alltag nicht alleine. So beschäftigen sie drei philippinische Kindermädchen. Mama Anna-Maria ist sehr dankbar über diese zusätzliche Hilfe: „Ich finde, es muss ein schönes Miteinander sein, weil sie passen auf das Wichtigste in unserem Leben auf. Ich möchte die gut behandeln, diese Frauen. Weil die sind mir einfach viel wert.“ Es bleibt abzuwarten, ob es in nächster Zeit noch mehr Familienzuwachs gibt.