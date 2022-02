Kuriose Enthüllung: David Beckham verrät, dass Ehefrau Victoria seit 25 Jahren täglich das gleiche isst

Von: Jennifer Kuhn

David Beckham und seine Ehefrau Victoria Beckham bei den Fashion Awards 2018 in London © IMAGO/Landmark Media

Seit 23 Jahren sind David Beckham und seine Victoria ein Paar. Nun plauderte der ehemalige Fußball-Star in einem Podcast über die kuriosen Essgewohnheiten seiner Ehefrau.

London - Victoria Beckham - erfolgreich wurde die heute 47-Jährige als Sängerin der erfolgreichen Girl-Group „Spice Girls“. Jahrelang feierten die fünf Frauen weltweit riesige Erfolge mit ihren Songs. Doch nach der Trennung der Band verabschiedete sich Victoria Beckham auch aus der Musik-Szene - wurde stattdessen Modedesignerin. Immer an ihrer Seite: Ehemann David Beckham. In den vergangen Jahren machte das Paar immer wieder Schlagzeilen. Immer wieder ging es um Trennungen, Lügen oder Vorwürfe. Auch die Figur von Victoria Beckham war und ist für die Presse immer wieder ein gefundenes Fressen.

Die 47-Jährige zeigte sich oft mit einer super dürren Figur auf den roten Teppichen - doch eine Essstörung wies sie immer von sich und betonte immer wieder, dass sie sehr gesund lebe und auch nicht an Magersucht leide. Nun gab ihr Ehemann David Beckham in dem britischen Podcast „River Café’s Table 4“ sogar zu, dass seine Frau seit 25 Jahren täglich das gleiche Essen zu sich nehmen würde.

David Beckham über das Essverhalten seiner Frau Victoria: Täglich nur Fisch und Gemüse

Die Ernährung des Ex-Spice-Girls ist streng, sehr streng. Seit 25 Jahren gibt es den gleichen Speiseplan - täglich: „Seitdem ich sie kenne, isst sie nur noch gegrillten Fisch und gedämpftes Gemüse. Und davon wird sie auch sehr selten abweichen“, gibt der ehemalige Fußballspieler in dem Podcast zu. Ausnahme-Fälle gäbe es schließlich nur selten - doch an eine Situation kann sich David Beckham noch ganz genau erinnern. Er denkt gerne an seinen „Lieblingsabend“ zurück: „Das einzige Mal, dass sie etwas mit mir von meinem Teller geteilt und probiert hat, war, als sie mit Harper schwanger war - und das war der absolute Wahnsinn. Es ist einer meiner Lieblingsabende. Ich weiß nicht mehr was es war - aber ich weiß, dass sie es seitdem nicht mehr gegessen hat!“. Beckham betonte in dem Podcast auch, dass er keinen so strengen Speiseplan wie seine Frau hat - und dies wäre für Victoria auch vollkommen in Ordnung. Er kocht gerne für sich und die gemeinsamen Kinder.

Victoria Beckham: Ihr Heißhunger-Snack ist Toast mit Salz

In dem Podcast gab der ehemalige Fußball-Star auch zu, dass seine Frau nichts isst, was in Öl, Butter oder Soßen gekocht oder gebraten wurde: „Sie ist eine sehr pingelige Esserin“, so der 46-Jährige. Doch wenn es Victoria mal überkommt und sie eine Heißhunger-Attacke kriegt, dann isst sie einen Vollkorn-Toast mit Salz. Trotz kurioser Speisepläne und den unterschiedlichsten Ansichten, wenn es um Essen geht - sind David Beckham und seine Ehefrau Victoria ein unschlagbares Team. Seit 1999 sind sie verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder.