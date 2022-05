Ob „mega hübsch“ oder „Model“: Fans lieben neues Outfit von Davina Geiss

Teilen

Davina Geiss begeistert ihre Follower mit ihrem neuen Look © Instagram: the_real_davina_geiss

Sie liegt im Trend! Reality-Tochter Davina Geiss beweist auf Instagram, dass sie ein Gespür für Mode hat. In der Kommentarspalte hagelt es dafür Komplimente.

Monaco – Langjährige „Die Geissens“-Fans kennen sie noch als kleines Mädchen in niedlichen Kleidchen. Doch Davina Geiss (18) ist erwachsen geworden. Mit ihrer Schwester Shania (17) ist sie seit kurzem sogar in der Spinoff-Show „Davina und Shania — We love Monaco“ zu sehen, wo die beiden ihr Talent als Entertainerinnen beweisen. Doch auf Social Media stellt Davina noch ganz andere Dinge zur Schau: Zuletzt begeisterte sie ihre Follower auf Instagram beispielsweise mit einem Outfit-Schnappschuss, der für Begeisterung sorgte.

Auf dem Bild ist die älteste Tochter von Carmen (57) und Robert Geiss (58) in einem Aufzug zu sehen. Ihr Gesicht verdeckt sie mit dem Handy, mit dem sie ihr Spiegelbild vor dem in rosa Pastell gehaltenem Art-Deco-Hintergrund fotografiert. Ihr Outfit passt perfekt zur Ausstattung des Aufzugs: In rosa Jogginghose, weißem Top und weißen Schuhen wirkt die brünette Erbin wie gemacht für den luxuriösen Lift. Eine farblich abgestimmte Handtasche rundet den Aufzug-Schnappschuss gekonnt ab.

Mit ihrem Aufzug-Selfie begeistert Davina Geiss ihre Follower auf Instagram

Das Aufzug-Bild kommentierte Davina Geiss auf Instagram nur mit einem schlichten pinken Herzchen-Emoji. Ihre Fans in dem sozialen Netzwerk dagegen machten keinen Hehl aus ihrer Begeisterung für die Fashion-Entscheidung der jungen Influencerin. „Wow mega hübsch“, ist nur eines der zahlreichen Kommentare, die Davinas Aussehen loben. Nicht wenige sind außerdem der Meinung, dass die TV-Bekanntheit demnächst als „Model“ durchstarten könnte.

Ob sich Davina Geiss gegen ihre Karriere als Reality-Star und für einen Versuch auf dem Laufsteg entscheiden wird? Ihr Modebewusstsein scheint beim Großteil ihrer Follower auf jeden Fall Eindruck gemacht zu haben. Doch auch die Wahl des Ortes für den Schnappschuss wird von einigen Kommentatoren positiv angemerkt. Beispielsweise steht zu lesen: „Wow, krasser Spiegel!“ Davina Geiss’ Foto ist also ein Gesamtkunstwerk.