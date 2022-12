Von „wow“ bis „ätzend“: Fans diskutieren über Festtagslook von Davina Geiss

Davina Geiss teilt auf ihrem Instagram-Profil gerne Bilder ihrer luxuriösen Outfits. Ihr letzter Look kam jedoch nicht bei allen Followern gut an.

Monaco – Sie lebt das Leben der Schönen und Reichen und scheut auch nicht davor zurück, ihren Luxusalltag in den sozialen Netzwerken zu teilen: Davina Geiss (19) postet auf ihrem Instagram-Profil regelmäßig Bilder ihrer zahlreichen Designer-Outfits und versorgt die Netzgemeinde auf diese Art mit haufenweise modischer Inspiration. Ihr letzter Post löste jedoch einige Diskussionen in der Kommentarspalte aus. Auf dem Foto ist Davina Geiss in ihrem Weihnachtslook zu sehen: eine enge Blue-Jeans mit glitzernden Streifen gepaart mit einem trägerlosen Body in Nude-Farbe. Nicht alle User zeigten sich begeistert von der Kleiderwahl der Promi-Tochter.

„Sparkle Season“, untertitelte Davina Geiss die zwei Aufnahmen, die sie vor dem Spiegel und beim Schmücken des Weihnachtsbaumes zeigen. Der Festtagslook polarisierte die Follower der Reality-Erbin allerdings sehr: Während einige Instagram-Nutzer Davina Geiss für ihr modisches Händchen lobten, kritisierten wiederum andere die Kleidungsstücke, die sich die Influencerin für die Weihnachtsfeiertage zurechtgelegt hatte. Doch was störte die Negativ-Kommentatoren so sehr an der schlichten Jeans-und-Top-Kombi?

Davina Geiss wird auf Instagram für Passform und Farbwahl ihres Outfits kritisiert

Generell scheint sich der Großteil der Netzgemeinde einig zu sein, dass das Festtagsoutfit von Davina Geiss auf jeden Fall Potenzial hat. Einige Instagram-User hatten jedoch etwas an den Details der Kleiderwahl auszusetzen. So fielen insbesondere die Passform und Farbwahl des Nude-Bodys negativ auf. Eine Kommentatorin schrieb dazu: „Das Oberteil sitzt überhaupt nicht gut. Auch die Farbe. Da wurde sie schlecht beraten.“ Ein weiterer kritisierte: „Die Farbe vom Oberteil ist ätzend. Schlechte Auswahl, ansonsten top.“

Doch nicht all ihre Follower waren so pingelig in Bezug auf Davina Geiss’ Weihnachtslook. „Oh, wow“, kommentierte beispielsweise ein begeisterter Fan. Eine andere Userin fand die zahlreiche Kritik außerdem unangemessen. „Leute, was ist hier verkehrt mit euch? Lasst das Mädchen doch in Ruhe“, entgegnete sie den Hatern. Sicher ist in jedem Fall, dass Davina Geiss weiß, wie sie in Sachen Mode auf sich aufmerksam machen kann. Auf ihr kommendes Silvesteroutfit darf man also gespannt sein!