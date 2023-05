„Bist mein Leben“: So emotional gratuliert Davina Geiss Mama Carmen zum Geburtstag

Teilen

Die Geissens halten immer zusammen! Mit einem rührenden Instagram-Post gratulierte Davina Geiss ihrer Mutter Carmen zum Geburtstag.

Monaco – Auch wenn ihre lautstarken Streits regelmäßig für Einschaltquoten der Extraklasse sorgen — die Stars der Reality-Show „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ bringt so schnell nichts auseinander. Schon seit frühester Kindheit stehen Shania (18) und Davina Geiss (19) an der Seite ihrer Eltern Robert (59) und Carmen Geiss (58) für das familieneigene TV-Format vor der Kamera. Dass sie trotz der erfolgreichen Fernsehkarriere im Kardashian-Stil noch immer vor allen Dingen eine liebevolle Familie sind, bewies Davina jetzt mit einem rührenden Geburtstagpost für ihre Mutter.

Bikinis, Luxus, Mode: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

„Liebe Mama, liebe beste Freundin, ich wünsche dir heute zu deinem Geburtstag alles Gute und nur das Beste“, beginnt der Reality-Star seinen emotionalen Instagram-Beitrag und fährt fort: „Danke, dass es dich gibt! Du bist mein Leben, meine Heimat, mein Halt, meine Sicherheit, mein Ein und Alles.“ Am 5. Mai feiert Carmen, die ihre Showbiz-Karriere als Fitnessmodel begann, ihren 58. Geburtstag. In den sozialen Netzwerken erhielt die Unternehmerin zahlreiche Glückwünsche von ihren Followern, doch insbesondere das Posting ihrer ältesten Tochter ließ sie sichtlich emotional werden.

Davina könnte sich keine bessere Mutter als Carmen Geiss vorstellen

„Ich könnte mir niemals eine bessere Mutter wünschen, du gibst uns so viel Liebe und Kraft. Shania und ich können so dankbar sein, dass wir dich Mama nennen können“, schreibt Davina Geiss in ihrem Geburtstagspost weiter und betont dabei, dass Mama Carmen zweifelsohne das Herzstück des Reality-Clans ist: „Du bist die beste Mama für Shania und mich, die beste Frau für Papa und die beste Tochter für Omi und Opi.“

Das Geburtstagskind ließ es sich selbstverständlich nicht nehmen, sich in der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags bei seiner Tochter für die rührenden Worte zu bedanken. „Wenn ich diese Worte lese, die Du mir geschrieben hast, habe ich in meinem Leben alles richtig gemacht“, erklärt Carmen Geiss sichtlich emotional. Verwendete Quellen: Instagram / the_real_davina_geiss