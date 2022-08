Von „Wow“ bis „Wunderschön“: Fans diskutieren kurzes Sommerkleid von Davina Geiss

Dieser Look verzaubert Davina Geiss‘ Fans © Instagram/Davina Geiss

Cooler Look: Davina Geiss zeigt sich in einem kurzen Sommerkleid. Ihre Fans feiern das Outfit ihres Idols.

Monaco – Sie verzaubert ihre Fans in einem kurzen Sommerkleid: Davina Geiss (19) ließ ihre Follower an einem neuen Instagram-Schnappschuss teilhaben, auf dem sie in ihrem knappen Outfit viel Haut zeigt. Die „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“-Darstellerin, die die Tochter von Carmen Geiss (57) und Robert Geiss (58) ist, genießt den Sommer aktuell in vollen Zügen.



Im Rahmen ihres neuen Postings, das sie auf ihrer Social-Media-Plattform veröffentlichte, posiert die Influencerin vor einer weißen Mauer mit violetten Blumen. Auf dem schönen Foto zeigt sie sich mit top-gestylten Haaren, einer stylischen Sonnenbrille und einer trendigen Mini-Handtasche in Violett, die perfekt zu den Blüten passt. Ihr wunderschönes Outfit ist ein Minikleid in Weiß und Rosa, das mit einem romantischen Blumenprint verziert ist. Der Bildunterschrift ihres sommerlichen Beitrags fügte die Schwester von Shania Geiss (18) zwei rosafarbene Herzchen-Emojis hinzu.



Davina Geiss: Ihre Fans diskutieren über ihr kurzes Sommerkleid

Die Follower der brünetten Schönheit feierten den sommerlichen Look ihres Idols und überfluteten die Kommentare des Postings mit zahlreichen positiven Nachrichten. Ein Fan der Beauty schwärmte begeistert: „Wunderschön.“ Und auch ein weiterer Anhänger der Reality-TV-Bekanntheit verkündete: „Wow, traumhaft schön.“ Scheint ganz so, als ob der knappe Sommer-Look bei ihren Fans sehr gut angekommen ist!