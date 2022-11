Davina Geiss im schwarzen Bikini am Pool: „Die Geissens“-Tochter vermisst den Sommer

Davina Geiss hat über 380.000 Follower auf Instagram © Instagram/the_real_davina_geiss

Davina Geiss begeistert ihre Fans auf Instagram oft mit Einblicken in ihr Leben und postet regelmäßig Modefotos.

Auf Instagram zeigt sich die Davina Geiss immer wieder gern in süßen Outfits und kassiert dabei viele Komplimente von ihren über 380.000 Followern. Ob im Minikleid, in Jeans und Blazer oder in den sportlichen Zweiteilern des familieneigenen Modelabels: Schnell wird klar, dass Davina Mode und ein eigener Style wichtig sind. Zu Halloween präsentierte sie eine ganz eigene Batgirl-Interpretation inklusive Leder-Look und kniehohen weißen Stiefeln.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 19-Jährige kürzlich sogar in Badekluft. In einem schicken schwarzen Bikini lag sie an einem azurblauen sprudelnden Pool und genoss die Sonne. Dazu postete sie niedliche Herzchen-Emojis und die Bildunterschrift: „Already missing summer.“ Zum Glück herrschen in ihrer Wahlheimat Monaco das ganze Jahr über recht angenehme Temperaturen.

Davinas eigene Reality-Serie spielt ebenfalls in Monaco

Ihre Bekanntheit hat Davina Geiss vor allem ihren berühmten Eltern zu verdanken. Das Unternehmerpaar Robert und Carmen Geiss bekam 2011 auf RTL2 mit „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ eine eigenes Reality-Format, das zu einem vollen Erfolg wurde und bis heute läuft. Beim Start der Sendung waren Davina und ihre Schwester Shania (18) noch klein. Mittlerweile sind beide aber volljährig und flügge geworden. In der Doku-Soap „Davina & Shania - We Love Monaco“ können die Zuschauer das Geschwisterpaar nun beim Einzug in eine eigene Wohnung begleiten.