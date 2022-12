Davina Geiss posiert im hautengen Skianzug und bekommt dafür viel Kritik

„Out of reach“, schreibt Davina Geiss zu diesem Bild - „außer Reichweite“ © Instagram/Davina Geiss

Damit hätte sie wohl nicht gerechnet! Davina Geiss kassiert im Netz einen heftigen Shitstorm. Sie soll ihre Figur mit Photoshop bearbeitet haben.

Auf Instagram folgen Davina Geiss (19) rund 396.000 User. Dort postet die Tochter von Carmen (57) und Robert Geiss (58) regelmäßig Schnappschüsse, die sie in schicken Outfits oder in tollen Locations zeigen. Jeder Beitrag der hübschen Brünetten ruft üblicherweise Begeisterungsstürme bei den Fans aus. Mit ihrem neuesten Post scheint sie allerdings ziemlich danebengegriffen zu haben.

Das veröffentlichte Foto zeigt Davina im hautengen schwarzen Schneeanzug beim Ski-Urlaub. Umgeben von Eis, Schnee und Bergen hat sich die Millionärstochter dick eingepackt und genießt ihre Zeit im Wintersport-Paradies. Zu dem Bild schrieb sie „Out of reach“ (Deutsch: „außer Reichweite“) und fügte ein Schneeflocken-Emojis hinzu. Allerdings fällt beim Betrachten der Aufnahme schnell auf, wie dünn Davina wirkt. Besonders ihre Taille sieht extrem schmal aus. Dieser Umstand ließ sogleich einen Shitstorm auf die TV-Bekanntheit einprasseln. „Nur Haut und Knochen”, „Soll ich dir mal was Ordentliches zu essen machen?“ oder „Ein Strich in der Landschaft“ ist unter anderem in den Kommentaren zu lesen.

Davina Geiss wird von Instagram-Usern scharf verurteilt

Viele Fans sind der Meinung, dass die Schwester von Shania (18) ihre Silhouette mit Photoshop schmaler geschummelt hat. „Ich finde Davina ja echt lieb und hübsch, aber warum muss man die Taille so photoshoppen? Die Figur ist doch auch so super. Also wenn das Original ist, dann ist das komisch“, lautete die Kritik einer Userin. An anderer Stelle hieß es „Hoch lebe Photoshop“ und „Was für ein Fake-Bild“.

Allerdings gibt es auch einige Anhänger, die Davina in Schutz nehmen. „Die Leute haben zu viel Langeweile... guter Winkel und ein sehr schönes Bild, Davina! Der Neid steigt manchen zu Kopf hier“, wurde sie von einem treuen Fan verteidigt. Ein weiterer stellte die gesamte Diskussion um Davinas Bild infrage: „Wer seid ihr, dass ihr über den Körper einer Frau diskutieren müsst? Behaltet eure Negativität für euch und kümmert euch um euren eigenen Körper.“