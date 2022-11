„Traumfrau‘“: Fans von „Die Geissens“ feiern Blazer und Corsage von Davina Geiss

Davina Geiss beweist mal wieder ein Händchen für Mode. © Instagram/Davina Geiss

Davina Geiss ist eine echte Fashionista! Auf Instagram begeistert die Tochter von Robert und Carmen Geiss ihre Fans mit einem tollen Kombi-Outfit.

Sie hat es schon wieder getan! Davina Geiss (19) verzaubert ihre Follower mit einem neuen Bild auf Instagram. Die Millionärstochter teilt regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Alltag mit den Fans. Gerade erst sorgte sie mit einem Bild für Begeisterung, auf dem sie sich im hautengen Sport-Zweiteiler zeigte. Nun beweist Davina ihre Stilsicherheit aufs Neue.

Auf der aktuellen Aufnahme posiert sie auf einem Boot und trägt eine elegante Kombination aus schwarzem Blazer und Corsage. Dazu kombiniert die Tochter von Robert (58) und Carmen Geiss (57) blaue Denim-Jeans. Eine Mischung aus schick und lässig also, die für einen perfekt abgerundeten Look sorgt. Auch Davinas Haare sind toll gestylt und fallen ihr in weichen Locken auf das Dekolleté. Kein Wunder, dass die Fans der brünetten Schönheit total aus dem Häuschen waren!

Davina Geiss bringt ihre Follower um den Verstand

„Du könntest modeln“, attestierte ihr ein Follower sogleich. Das fand auch ein weiterer User und schwärmte von dem geheimnisvollen Ausdruck in Davinas Augen. „Deine Augen und dein Blick erzählen eine ganze Menge, wie ich finde. Und die Haare sind echt super!“, lobte sie der Fan. Auch die restlichen Kommentare sind gespickt mit positiven Worten und zahlreichen Herz-Emojis. Unter anderem ist zu lesen: „Das ist ein wirklich tolles Foto von dir“, „Wie hübsch du inzwischen bist, Wahnsinn!“ und „Immer wieder wunderschön“. Viele männlichen Fans bezeichneten Davina als „Traumfrau“, die sie am liebsten zum Date ausführen würden.

Dafür müssten sie natürlich erst ein ernstes Gespräch mit Davinas Vater Robert Geiss führen. Denn auch wenn Davina und ihre Schwester Shania (18) inzwischen zu jungen Frauen herangewachsen sind, passen ihre Eltern nach wie vor gut auf sie auf. In der Doku-Soap „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ können die TV-Zuschauer seit 2011 das Luxusleben der berühmten Familie mitverfolgen.