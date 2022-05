Ob „Dreamgirl“ oder „Beauty“: Fans feiern neues Video von Davina Geiss

Begeisterung im Netz

Davina Geiss mausert sich immer mehr zum echten Superstar – mit einem Instagram-Clip bringt sie ihre Follower nun zum Ausflippen.

Mit 18 Jahren ist Davina Geiss bereits ein echter Profi vor der Kamera. Kein Wunder, denn bereits seit elf Jahren wird das Leben ihrer Familie von TV-Kameras begleitet. Die Doku-Soap „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ gibt seit 2011 Einblicke in den Alltag von Multimillionär und Familienoberhaupt Robert Geiss (58) sowie seiner Frau Carmen (57). Seit den letzten Jahren stehen auch die gemeinsamen Töchter Shania (17) und Davina immer mehr im Mittelpunkt. Wenig verwunderlich also, dass die Geissen-Töchter inzwischen eine stolze Fangemeinde in den sozialen Medien aufgebaut haben. Auf Instagram folgen Davina rund 380.000 User, die jeden ihrer Posts feiern.

Auch ihr neuester Beitrag wurde mit Begeisterung aufgenommen. Die hübsche Brünette veröffentlichte ein sechs Sekunden langes Boomerang-Video, auf dem sie ihren Kopf lächelnd von einer Seite auf die andere dreht. Der Clip wurde mit Schwarz-Weiß-Filter versehen und scheint auf dem heimischen Sofa aufgenommen worden zu sein. Davina ist hübsch geschminkt und trägt ein schickes weißes Top sowie eine Kreuzkette. Den Beitrag versah sie lediglich mit zwei schwarzen Herz-Emojis.

Davina Geiss verzaubert ihre gesamte Instagram-Community

Trotz der kurzen Länge des Videos waren ihre Follower völlig aus dem Häuschen. „Dreamgirl“, „Wooow mega hübsch“, „Beauty“ und „Wunderschön“ lauten nur wenige der zahlreichen begeisterten Kommentare zu dem Post. Ein Fan schwärmte, sich Hals über Kopf in Davina verknallt zu haben: „Ich habe Schmetterlinge in meinem Bauch.“ Und ein weiterer User konnte sich nicht verkneifen, anzumerken: „Du bist echt so unglaublich heiß geworden.“

Leider sind längst nicht alle Kommentare auf Davinas Account so positiv. Immer wieder müssen sich die Geissens im Netz mit Hatern herumschlagen. In einer TV-Kampagne wehrte sich die Familie daher letztes Jahr gegen Cyber-Mobbing. „Die Drohungen reichen bis dahin, meine Töchter entführen, vergewaltigen und töten zu wollen. Und mich gleich mit“, enthüllte Carmen Geiss gegenüber dem Bunte-Magazin. Es bleibt nur zu hoffen, dass die schlimmen Anfeindungen gegen die berühmte Familie schnell im Keim erstickt werden.