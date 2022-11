Von „wow“ bis „so hübsch“: „Die Geissens“-Fans feiern Sportoutfit von Davina Geiss

Teilen

Davina Geiss posiert im Sportoutfit. © Instagram/Davina Geiss

Millionärstochter Davina Geiss begeistert ihre Follower mit einem Foto, das sie im sportlichen Outfit zeigt. Der Post sorgt für viele positive Kommentare.

Mit ihren 19 Jahren ist Davina Geiss schon jetzt ein echter Star. Als älteste Tochter des millionenschweren Unternehmers Robert Geiss (58) und seiner Frau Carmen (57) stand Davina schon früh im Rampenlicht. In der Reality-TV-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ können die Zuschauer seit 2011 das Luxusleben der berühmten Familie mitverfolgen. In den letzten Jahren stehen Davina und ihre Schwester Shania (18) immer mehr im Fokus der Sendung. Doch auch auf Instagram gibt die Promi-Tochter Einblicke in ihren Alltag. Derzeit folgen Davina rund 386.000 User – Tendenz steigend.

Aktuell verzückt die brünette Schönheit ihre Fans mit einem Post, in dem sie sich im Sportoutfit präsentiert. Zwei Fotos zeigen Davina im figurbetonten Zweiteiler, der aus einem Sport-BH sowie einer engen Leggings besteht. Dazu kombiniert der TV-Star eine Kreuzkette und ein dezentes Armband. Ihre Haare hat Davina zurückgebunden und scheint damit bereit für ein schweißtreibendes Workout zu sein. Den Beitrag betitelte sie passend mit den Worten „Shades of Grey“.

Damit spielt sie auf die graue Farbe ihres Looks an, aber auch auf die Buchreihe der britischen Autorin E. L. James. Im Gegensatz zu den Bestsellern ist Davinas Outfit aber definitiv jugendfrei und löst bei Usern aller Altersgruppen Begeisterungsstürme aus.

Davina Geiss: Instagram-Foto sorgt für helle Begeisterung

In den Kommentaren drücken die Fans ihre Entzückung über Davinas tollen Look aus. „Eine sehr hübsche junge Dame, deine Eltern können sehr stolz sein auf dich“, schrieb ein Anhängerin der Familie. Ein weiterer schwärmte: „Perfekt! Wie kann man nur so hübsch sein wie du.“ Ein User zeigte sich besonders von der „Wahnsinns-Ausstrahlung“ der Geiss-Tochter beeindruckt, während sie an anderer Stelle als „Traumfrau“ bezeichnet wurde.

Wieder andere hinterließen Kommentare wie „Wow“, „So hübsch“ oder „Eine richtige Frau geworden, die kleine Maus.“ Auch für ihre durchtrainierte Figur wurde die Reality-TV-Darstellerin gelobt.