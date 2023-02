Typveränderung: „Die Geissens“-Fans lieben neuen Look von Davina Geiss

Davina Geiss strahlt ihre Social-Media-Follower plötzlich mit hellen Haaren an © Instagram: the_real_davina_geiss

Was für ein Makeover: Davina Geiss strahlt ihre Social-Media-Follower plötzlich mit hellen Haaren an. Die Fans sind begeistert von dem Umstyling.

So anders sieht Davina Geiss (19) jetzt aus! Lange Zeit war die älteste Tochter von Robert (59) und Carmen Geiss (57) die einzige Brünette in ihrer Familie. Ihre kleine Schwester Shania Geiss (18) tritt optisch in die Fußstapfen ihrer Mutter und bezaubert ihre Fans seit langer Zeit mit ihrer blonden Wallemähne. Davina hingegen hielt lange Zeit an ihrer braunen Haarfarbe fest. Nun überrascht sie ihre Fans mit einem komplett neuen Look.

Auf Instagram postete die Monegassin ein Selfie, auf dem sie ernst in die Kamera blickt. Dabei fällt sofort auf: Davinas Haare sind deutlich heller als zuvor. Die Millionärstochter hat ihre Mähne mit blonden Highlights verschönert und scheint sich mit dem neuen Look sichtlich wohlzufühlen.

Davina Geiss wird von Fans mit Komplimenten überhäuft

Auch die Fans reagierten begeistert auf Davinas neue Frisur. „Bisschen blond steht dir zu deinen braunen Augen total gut“, schwärmte ein Follower. Ein weiterer zeigte sich ähnlich angetan von dem Makeover: „Wow, deine Haare schauen toll aus! Tolle Veränderung.“ An anderer Stelle wurde die TV-Bekanntheit als „wunderschöne Frau“, „mega hübsch“ und als „Supermodel“ bezeichnet.

Allerdings gab es auch Kritik für die 19-Jährige. Viele User störten sich daran, dass Davina ihr Foto so stark bearbeitet hatte. „Ich mag es, wenn du natürlich bist. Filter hast du nicht nötig. Bist doch eine hübsche junge Frau ohne den ganzen Kram“, kommentierte ein Fan. Dieser Meinung schloss sich ein anderer an: „Warum so viele Filter, wenn man doch so schön ist?“

Auf TikTok konnten die Social-Media-User ebenfalls einen Blick auf Davinas neue Frisur erhaschen. Dort teilte sie sogar ein kurzes Video, in dem sie stolz mit ihrer Mähne posiert. Die Kommentare zu dem Clip fielen noch positiver aus als auf Instagram. „Verdammt, wie schön sie ist“, konnte es ein Fan gar nicht glauben. Außerdem wurde der „Die Geissens“-Star als „Traumfrau“ bezeichnet.