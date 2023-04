Davina Geiss und Kevin Volland gemeinsam in Restaurant beim Stammtisch

Teilen

In ihrer Wahlheimat Monaco treffen sich die Geissens scheinbar ganz gern mit deutschen Sportstars. Ein Foto zeigt sie beim Stammtisch mit Kevin Volland.

Die „schrecklich glamourösen“ Geissens – Familienvater Robert, Mama Carmen und die Töchter Davina und Shania – sind an den teuren Orten der Welt zu Hause. Daran lassen sie Fans und Follower auf Social Media stets gern teilhaben. Nun hat Carmen Geiss (57) ein Foto auf ihrem Instagram-Kanal gepostet, das nicht nur sie, sondern auch Ehemann Robert (59) und Tochter Davina (19) bei einem Restaurant-Besuch mit deutschen Sportstars zeigt. Dazu schreibt sie: „Heute mal in den Stammtisch reingegrätscht“.

Mit am Tisch sitzen unter anderem der Fomel-1-Pilot Nico Hülkenberg, die Fußballprofis Kevin Volland, Alexander Nübel, Ismael Jakobs und der Produzent Christoph Renschler. Sie alle vereint, dass sie in der Geiss-Wahlheimat Monaco leben.

Robert Geiss lädt zu Stammtisch in Monaco ein: „Wir treffen uns ab und zu, gehen Mittag essen“

Bereits vor einer Weile hatte der deutsche Fußballspieler Alexander Nübel berichtet, dass es in Monaco einen Promi-Stammtisch um den Millionär Robert Geiss gibt. In einem ZDF-„Sportstudio“ Gespräch erklärte er: „Das sind Leute, die in Monaco leben und aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Wir treffen uns ab und zu, gehen Mittag essen.“

So erklärt sich also das Carmens Foto von der Promi-Runde, bei der Mutter Geiss und Davina scheinbar nur ausnahmsweise zu Gast waren. Die Follower geben sich in den Kommentaren wieder gewohnt garstig. „Hoffe nicht, dass der Fruchtzwerg neben Davina ihr Tünnes ist,“ beschwert sich eine Nutzerin, während andere eifrig diskutieren, ob Davina ihre neue Haarfarbe steht oder nicht.